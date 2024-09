Morant reclama a Mazón que "rectifique y garantice" Medicina en la UA: "No hay razones universitarias ni sanitarias"

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reclamado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que "rectifique y garantice" el grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA), ya que considera que "no hay razones universitarias ni sanitarias" que justifiquen la anulación de estos estudios.

Así se ha expresado este martes la ministra en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, donde el senador de Compromís Enric Morera, ha preguntado a Morant por la posición del Ejecutivo respecto a los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante.

Al respecto, Morant ha pedido a Mazón que "recapacite, rectifique y garantice" el grado de Medicina en la UA, después de que la Generalitat Valenciana decidiera el pasado agosto retirarse del proceso judicial que inició la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche sobre la impartición del Grado en Medicina en la Universidad de Alicante.

Morant ha lamentado que el alumnado de primero y segundo curso de Medicina en la UA haya iniciado el curso con "angustia", así como sus familias, la rectora, Amparo Navarro, y la comunidad universitaria, tras la decisión a su juicio "injustificada" del Consell y que "no tiene precedentes en este país, que con el cambio de color y de signo político caiga una decisión y un grado universitario".

"Mi posición es muy clara. Defiendo abiertamente y con total rotundidad el derecho de la Universidad de Alicante de formar a los futuros médicos de la provincia y defiendo el derecho de los alumnos y de las alumnas a estudiar en su universidad, que es la Universidad de Alicante", ha aseverado.

Asimismo, ha recalcado que "no hay razones universitarias ni sanitarias" para que no se imparta Medicina en la UA, puesto que ha señalado que este grado es "el más demandado, con la nota de corte más alta y han quedado 1.536 estudiantes en lista de espera" en la universidad alicantina; así como por la "falta de médicos".

"Lo dice hasta el propio presidente Mazón, que ha tenido problemas este año, porque formar a un médico cuesta diez años y los recortes de hace diez años de un gobierno del Partido Popular están pasando factura ahora. Por tanto, no podemos volver a recortar en medicina. Así que, si no hay razones universitarias y no hay razones sanitarias, ¿por qué se suspende otra vez un grado de Medicina? Por puro sectarismo. Ya ocurrió con Zaplana hace 28 años y ha hecho falta que volviera un presidente del PP a gobernar para volver a suprimir un grado necesario en la provincia de Alicante", ha aseverado.

En la misma línea, Morant ha añadido que Alicante es la cuarta provincia más poblada de España y "tiene el menor número de plazas universitarias públicas, por debajo de la mitad de lo que se ofrece en el resto de provincias por cada 100.000 habitantes". "Con estas cifras queda absolutamente injustificado este ataque a la Universidad de Alicante, que para mí es un ataque a la universidad pública valenciana", ha censurado.

Por su parte, durante su intervención, el senador de Compromís Enric Morera ha expresado su "profunda preocupación" por el impacto de la posible supresión de Medicina en la UA. "En lugar de comenzar el curso académico con ilusión, la Universidad de Alicante y sus estudiantes están enfrentando incertidumbre y angustia debido a la reciente decisión del Consell", ha denunciado.

Además, Morera ha cuestionado la postura de Mazón y ha señalado que "quizás quiere seguir el modelo de otras comunidades autónomas de creación de universidades privadas para que le cueste a los ciudadanos de Alicante 20.000 euros el curso, cuando en la pública, con mejores investigaciones, mejores profesionales y mejor igualdad, se puede conseguir de una forma más económica".