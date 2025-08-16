Morant apoya la unidad "a la izquierda del PSOE" que plantea Rufián: "Somos mayoría en la calle"

La ministra defiende la suma de las izquierdas: "Yo creo que sumamos y somos una mayoría en la calle"

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, se reivindica como 'sanchista' y asegura que estará "con Pedro Sánchez", presidente del Gobierno, "hasta el final". "Yo quiero ser presidenta [de la Generalitat] y hacer presidente de nuevo a Pedro Sánchez. Por tanto, mi problema sería que me llamaran 'mazonista', ese sí sería un problema", asevera en alusión al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

Así lo declara en una entrevista concedida a Europa Press respecto a su vinculación política con Sánchez y su 'doble condición' como dirigente de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

Al ser preguntada por las críticas del PP por su vinculación a Sánchez y por si le afectaría a su futuro político en el PSPV si hipotéticamente hubiera algún cambio al frente de Ferraz, Morant recalca: "Sí, soy 'sanchista'. Formo parte del gobierno de Pedro Sánchez. Pero es que hace una década nos llamaban 'zapateristas' y anteriormente éramos 'felipistas'. Somos socialistas y creemos en nuestro líder".

De hecho, recuerda que Sánchez fue reelegido en el último Congreso del PSOE, al igual que ella en dos cónclaves del PSPV. "Yo me siento muy legitimada por el PSPV", asegura, y destaca el reciente nombramiento de la valenciana Rebeca Torró como secretaria de Organización del PSOE y la elección de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como secretaria de Igualdad.

"No puedo estar más contenta, más orgullosa, porque el PSOE cada vez es más PSPV, más territorial, periférico, que es algo que el PSPV le ha pedido siempre al PSOE: que fuéramos un partido más federal, que se mirara también en los territorios", manifiesta.

Morant, tras defender que sus dos puestos son "perfectamente compatibles" y que su prioridad son los valencianos, sostiene: "Si yo dejo de estar en el Consejo de Ministros, dejo de tener esa capacidad de actuación para los valencianos y valencianas dentro del Gobierno". Por tanto, dice sentirse "muy útil" a la hora de poder hablar con sus compañeros ministros de las necesidades de la Comunitat, y pone como ejemplo todas las ayudas aprobadas por la dana.

Dicho esto, señala que "cada uno tiene su sitio" y que ella cuenta con "un gran equipo" en el que cree, con "un síndic en Les Corts [José Muñoz] y unos diputados que hacen un trabajo fantástico", al igual que sus "portavoces y equipos en las diputaciones y los alcaldes y concejales". "Todos esos son yo, todos esos son el PSPV, todos esos son mi equipo", resume.

Frente a ello se pregunta "qué peso tiene Mazón" en la ejecutiva del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Nosotros ahora tenemos peso en el partido y peso en el Gobierno. Por tanto, con Pedro Sánchez hasta el final, y queremos ganar aquí las elecciones. Yo quiero ser presidenta y hacer presidente de nuevo a Pedro Sánchez. Mi problema sería que me llamaran 'mazonista', ese sí que sería un problema", incide.

DEFIENDE LA "SINCERIDAD" DE SÁNCHEZ CON EL CASO CERDÁN

Cuestionada por el impacto en las filas del PSOE del 'caso Cerdán' --Santos Cerdán dejó la secretaría de Organización y está en prisión provisional al verse implicado en una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública--, Morant destaca el "shock" que supuso para todo el partido y para "el presidente del Gobierno".

Según defiende, "denota sinceridad" que Sánchez pidiera perdón a la ciudadanía y dijera que "se sentía defraudado personalmente y que le había depositado una confianza que no merecía". Así, recalca que esto "no es un caso del partido, es un caso de estos tres sinvergüenzas", en alusión a Cerdán, al exministro valenciano y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García.

Tras la primera "fase de shock", Morant recuerda que el PSOE atravesó "una fase de toma de decisiones rápidas y contundentes": "Nosotros no solo estamos para dolernos, estamos para actuar (...) Hemos llamado a las cosas como son", sostiene, y reprocha a Feijóo que "todavía no ha condenado" el 'caso Montoro' --el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro investigado por presuntos favores a empresas-- ni tampoco ha pedido "perdón, ni nada de nada".

A su juicio, el 'caso Cerdán' no tiene "nada que ver con la 'Gürtel', donde había un cuaderno donde M. Rajoy cobraba sobres y otros más del partido donde se pagó una sede con dinero B, desde donde todavía habla el señor Feijóo".

Defiende además que el Gobierno se enteró del 'caso Cerdán' "cuando salió el informe de la UCO y llevaba semanas y semanas hablándose de este tema". "Nosotros no tenemos una policía patriótica. Nosotros no tenemos acceso a informaciones judiciales antes de que se produzcan", subraya.

Por todo ello, esgrime que al PSOE le "toca colaborar con la justicia": "Que la pague quien la haya hecho, pero desde luego para nosotros ya es un episodio pasado, que para repararlo hemos puesto medidas dentro del partido y vamos a proponer medidas también contra la corrupción en este país. Solo lo podemos hacer nosotros. Desde luego el PP no lo va a hacer, ellos llevan la corrupción en la sangre".

APOYA LA IDEA DE RUFIÁN: "LAS IZQUIERDAS DEBEMOS SUMAR"

En el plano político estatal, la titular de Ciencia muestra su apoyo a la idea de que "vuelvan a unirse" los partidos a la izquierda del PSOE a nivel estatal, como planteó recientemente el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

"Es verdad que, al final, fragmentando las posibilidades de la izquierda, acabamos perdiendo mucho voto que no suma, y creo que debemos sumar las izquierdas. Yo creo que sumamos las izquierdas y que somos una mayoría en la calle", argumenta.

Diana Morant destaca que ella fue alcaldesa de Gandia (Valencia) junto a Compromís y que lleva años en el Gobierno de coalición. "Las fuerzas progresistas que conforman el espacio Sumar para mí forman parte de la solución", confía.

Cuestionada por si la izquierda será capaz de capitalizar el descontento de la ciudadanía con la gestión de la dana, defiende que "las fuerzas progresistas forman parte de la solución". "Yo siempre desearé a Compromís y a todas esas fuerzas que les vaya bien", asegura.

"Yo creo que sumamos las izquierdas y que somos una mayoría en la calle. Cuando un 60% de la población dice que Mazón y su gobierno lo están haciendo peor que cuando empezaron, ahí hay votantes del PP. Cuando un 80% de la ciudadanía considera que Mazón debe irse, ahí hay votantes del PP", señala.