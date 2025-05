Morant responsabiliza a Mazón de la filtración del audio "manipulado" del 112 y ve "bien" que la justicia lo investigue

VALÈNCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha responsabilizado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y a su Consell de la filtración de un audio incompleto de la conversación entre una de las meteorólogas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del 112 Comunitat Valenciana en la mañana del día de la dana y, por eso mismo, ha asegurado que ve "bien" que la justicia "persiga" esta "mentira delictiva" con la que el gobierno valenciano "ha tratado de manipular a la opinión pública".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes tras visitar en Riba-roja (Valencia), junto al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, varias empresas del municipio para hacer seguimiento de la recuperación del sector productivo tras las inundaciones de octubre, preguntada después de que la Fiscalía Provincial de Valencia haya propuesto que se investigue la denuncia de la Aemet por la filtración del citado audio incompleto por si pudiera haberse cometido algún delito.

Para Morant, la "gran verdad" detrás de todo ello es que Mazón, el Consell y el PP "de nuevo han sido negligentes en la Comunitat Valenciana" y esa negligencia "ha costado vidas". "Esto señala que no podemos normalizar la mentira en las catástrofes y las emergencias a las que nos tiene acostumbrado el PP, porque aquí no estamos hablando solo de una filtración, que ya es un hecho delictivo, es que hay una manipulación de un audio entre dos técnicas que estaban haciendo su trabajo esa tarde", ha incidido.

Todo ello, ha recalcado, mientras el 'president' y el Consell "no estaban haciendo su trabajo". Y a diferencia de ello, ha reivindicado, los servidores públicos y los técnicos "estaban donde tenían que estar, haciendo su trabajo", aunque "algunos no estaban donde tenían que estar haciendo su trabajo porque el Consell no los envió", como por ejemplo quienes "tenían que vigilar los cauces de los barrancos o de los ríos". "No estaban vigilándolos porque quien dirigía la emergencia no los envió, incluso los retiró", ha censurado.

"Y para esconder esa verdad, que es la negligencia del presidente Mazón, de su Consell y del PP en la Comunitat Valenciana, lo que hacen es manipular y filtrar audios manipulados, vendiendo una mentira" para "tratar de manipular a la opinión pública", ha denunciado la ministra y también líder de los socialistas valencianos.

Por tanto, a su juicio, lo que ahora "está quedando claro" es que la Generalitat Valenciana "tiene grandes servidores públicos que están a la altura de las circunstancias", pero quien "no está a la altura de esta gran institución que es la Generalitat Valenciana es el Consell de Mazón y del PP".

"UN NUEVO CASO INFAME DEL PP"

En otro orden de cosas, y después de que el técnico que validó el ES-Alert afirmara, en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga la gestión de la dana, que a las 18.36 horas del 29O ya se habló del envío de la alerta, Diana Morant ha resaltado que se trata de "una verdad que, de nuevo, aflora y ve la luz gracias a la instrucción de una jueza" y también "después de tanta mentira y tanto relato falso que ha contado tanto el 'president' Mazón como el propio Consell, la vicepresidenta --Susana Camarero-- y todo el Consell".

Así, para la ministra, "esto ya no es una cosa solo de Mazón, esto es un nuevo caso infame del PP en la Comunitat Valenciana". "Y mire que los valencianos hemos tenido que ver muchos casos infames, porque vimos el accidente de metro, que también su gestión fue más o menos como esta, hemos vivido los casos de corrupción, tenemos que soportar a un expresidente --Eduardo-- Zaplana condenado y que entrará en la cárcel. Aquí hemos visto muchas cosas", ha aseverado.

En esta misma línea, ha insistido en que la "ausencia" de Carlos Mazón "condicionó aquella tarde el envío" del ES-Alert: "Había un borrador una hora y pico antes de ser enviado. Si hay hasta dos llamadas no contestadas por parte de la exconsellera --Salomé-- Pradas con el 'president' Mazón. El 'president' no contesta a las llamadas de su consellera esa tarde cuando ya hay un borrador preparado y, qué coincidencia, sale el ES-Alert a las 20.11, cuando la última llamada entre el 'president' y la consellera es a las 20.10".

En definitiva, para la ministra "el máximo responsable de esta tragedia, que ha costado vidas, y de no salvaguardar con un mensaje a la población es Mazón y todo un Consell inútil y negligente".