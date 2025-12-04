Morant se solidariza con las denunciantes del caso Salazar y defiende que el PSOE actúa "con contundencia"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant - Jorge Gil - Europa Press

ALICANTE 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que se solidariza "completamente" con las mujeres que denunciaron el comportamiento del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar y ha defendido que el PSOE ha actuado "con contundencia" en este caso.

"Debemos construir un país donde las mujeres confíen en que sus hijas y en los puestos de trabajo con sus hijas o nosotras mismas tengamos un espacio de trabajo seguro y respetuoso", ha expresado este jueves en declaraciones a los medios en Xixona (Alicante).

Dicho esto, ha manifestado que "lo que ha trascendido, las expresiones y las actitudes" de Salazar le producen "repugnancia, mucha tristeza y mucha solidaridad con las mujeres denunciantes". Y ha defendido que el PSOE "ha vuelto a actuar con contundencia" y muestra de ello es que en "los últimos meses" ha puesto en marcha "nuevos protocolos".

Y sobre el hecho de que "ha trascendido que pudiera haber ocurrido algún tipo de fallo en estos nuevos protocolos", ha indicado que el PSOE trata de "enmendarlos" porque la voluntad del partido es "convertir en hechos esa tolerancia cero que tenemos contra cualquier actitud que va contra los valores del feminismo, que son los valores que defendemos los socialistas".

Finalmente, respecto "a la justicia", ha señalado que, "de momento", van a "respetarla y colaborar con ella, como hacemos siempre". "Por tanto, si hay denuncias de las mujeres que se han sentido vejadas por estas actitudes del señor Salazar, pues las acompañaremos a través de la justicia, colaborando como hemos hecho siempre, también en estas causas", ha zanjado.