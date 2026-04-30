Morant traslada a los sindicatos su compromiso para dar respuesta a las reivindicaciones que plantean

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, reunida con sindicatos educativos. - PSPV

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha trasladado este jueves a los representantes de sindicatos educativos de la Comunitat Valenciana su compromiso para dar respuesta a las reivindicaciones que plantean y que les han llevado a convocar una huelga educativa a partir del próximo 11 de mayo.

Así lo ha apuntado Diana Morant, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de mantener una reunión con los sindicatos educativos durante las que ha afeado a la Generalitat que "no sea capaz ni de sentarse con el sector educativo".

Los sindicatos STEPV, COCO y UGT han registrado este jueves ante la Consellería de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad la convocatoria de huelga indefinida del profesorado no universitario de la Comunitat Valenciana, que se desarrollará a partir del próximo 11 de mayo, tras la decisión adoptada este miércoles en una multitudinaria asamblea telemática convocada para abordar las fecha y formato del paro.

Antes de ello, esta misma mañana, la Conselleria de Educación, Carmen Ortí, ha asegurado que "el escenario ideal" sería poder llegar a un acuerdo para que no se realizara la huelga indefinida que diversos sindicatos docentes van a convocar a partir del próximo 11 de mayo. "Nosotros estamos trabajando en ese sentido", ha aseverado la responsable de política educativa del Consell, que ha revelado que su departamento prepara "una propuesta que, en cuanto la situación financiera de la Comunitat Valenciana lo permita, se va a poner encima de la mesa".

Al respecto, la líder de los socialistas valencianos ha afirmado que "las peticiones del cuerpo docente son para algo tan sencillo como poder atender a los alumnos y alumnas de la Comunitat Valenciana de una manera más adecuada y en mejores condiciones" y ha insistido en que "es necesario bajar los ratios y adaptar los centros para, por ejemplo, hacer frente a las altas temperaturas que llegan con el verano".

Además, ha puesto en valor el trabajo llevado a cabo por el gobierno de Ximo Puig que "nunca se negó a sentarse con el sector educativo" e "impulsó planes para dignificar la educación valenciana como el Plan Edificant y la bajada de ratios en las aulas".

En este punto, al ser cuestionada sobre su opinión sobre por qué el gobierno del Botànic --formado por PSPV y Compromís-- "no subió los salarios" a los profesores, ha replicado que ella "en ese momento" no estaba, pues "no" puede contestar "de manera directa cuáles eran las razones específicas". "Desde luego, lo que nunca pasó con el gobierno del Botànic, con el gobierno de Ximo Puig, fue que no nos sentáramos con los sindicatos. Eso no pasó nunca. Y eso es lo que está pasando ahora", ha insistido.

A su juicio, el motivo de la huelga es la "negativa" por parte del Consell "a sentarse" con los sindicatos. "En aquel momento llegamos a muchos acuerdos, como la mejora de plantillas que tenían hasta el número de profesionales que tenían que irse incorporando y que cuando llegó el señor --Carlos-- Mazón primero y ahora el señor --Juanfran-- Pérez Llorca han incumplido. Aquello estaba acordado y había una planificación por parte del Consell; estaba presupuestado", ha recordado, en alusión al gobierno del Botànic.

Y ha abundado: "También había otra atención que fue el Plan Edificant, el plan de mejora de todas las infraestructuras educativas que también se ha paralizado ahora. También se tomó el acuerdo de bajar ratios, en aquel momento se bajaron ratios, ahora el gobierno de España ha vuelto a poner otros ratios que tendrán que ser aplicados también aquí. Y yo podría incluso ampliar las cosas que está diciendo el profesorado".

En este punto, ha asegurado que el Partido Socialista atenderá la etapa 0-3 años, así como la etapa universitaria. "Tenemos muchos proyectos de futuro. Lo que está claro es que el cambio de los socialistas gobernando al PP gobernando no ha sido mejor, sino peor", ha comentado.

"DE MANERA HONESTA"

"Nosotros --ha continuado-- somos creíbles, nos hemos sentado siempre con los sindicatos, hemos escuchado de manera honesta y todo lo que hemos acordado lo hemos cumplido. Aquí directamente ni siquiera se sientan. Y vuelvo a decir, por supuesto, este partido y yo atenderemos esa mejora salarial que están pidiendo los sindicatos y que básicamente es tan legítima como igualarse como mínimo a la media del Estado".

Finalmente, Morant ha lamentado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, diga que "no atiende las reivindicaciones de los docentes porque no tiene presupuesto" y le ha recordado que "si apoyaran el nuevo sistema de financiación y dejarán de rebajar impuestos a las rentas altas, contarían con los recursos necesarios".