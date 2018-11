Morata (Cámara) pide "tranquilidad" sobre la previsión de crecimiento: "No hay nada que nos tenga que poner nerviosos"

Publicado 12/11/2018 20:48:40 CET

Navarro (CEV) destaca que la economía valenciana es "de las más punteras" y valora la previsión de crecimiento para el sector industrial

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y navegación de Valencia, José Vicente Morata, ha pedido "tranquilidad" sobre la previsión de crecimiento de la economía valenciana y ha abogado por "no vivir con las encuestas": "No hay nada que nos tenga que poner nerviosos". Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha destacado que la economía valenciana es "de las más punteras y ha remarcado la importancia del crecimiento del sector industrial.

Así se han pronunciado este lunes Morata y Navarro, que han participado en la inauguración del aula Juan Lladró en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) y en la mesa redonda sobre 'Fortalezas y debilidades de la economía valenciana'. Este debate ha sido moderado por el decano de la RACV, Federico Martínez, y también han participado el académico de número de la RACV, Enrique de Miguel, y el director de la sección de economía y derecho de la institución, José Manuel Vela.

En declaraciones a los medios de comunicación y preguntado por las previsiones para las comunidades autónomas de Funcas, según las cuales el PIB de la Comunitat Valenciana crecerá un 2,3% este año, y un 2,1% en 2019, y la valenciana será la autonomía en la que más se desacelere el crecimiento, Morata ha pedido "tranquilidad" y "no vivir de las encuestas". "Otro estudio de la semana pasada dice que crecemos una décima más", ha sostenido.

"Seguimos en el crecimiento, evidentemente los vientos de cola se van parando, por lo tanto hay que tomar medidas que vayan en la línea de apoyo a la empresa. No es momento para ser ni optimistas ni pesimistas, sino muy realistas, y seguimos creciendo, creo que es la noticia", ha resaltado el presidente de Cámara València.

En cuanto a la disminución del sector servicios y el turismo, Morata ha apuntado que son los "vientos de cola" y considera "lógico" que la curva se vaya "aplanando". "Entra dentro de lo razonable, no hay nada que nos tenga que hacer ponernos nerviosos", ha asegurado.

Asimismo, respecto al crecimiento de las exportaciones, Morata ha señalado que continúan "ayudando a abrir nuevos mercados". "La clave está en globalizar muchísimo más la empresa. Conseguir tamaño es necesario y acceder a mercados, los asiáticos, que son muy potentes, aunque quedan lejos son realmente importantes. En eso estamos trabajando todos, pero necesitamos convencer al empresario de que tiene que coger tamaño, que sí que es importante a la hora de exportar", ha destacado.

"MÁS VALOR DE INNOVACIÓN" PARA NAVARRO

En la misma línea, Navarro ha sostenido que la economía valenciana, "una de las más punteras", aporta exportación y "mucho superávit comercial" y ha resaltado la importancia del sector industrial, que crecerá según las previsiones, que aporta "más valor de innovación y remuneración salarial".

"Lo importante es el sector industrial, que es el que aporta más valor de innovación, de remuneración salarial. Es la apuesta que hemos hecho conjuntamente con la administración valenciana y sindicatos, hemos ido creciendo el peso de la industria en la Comunitat, ha llegado el peso al 13 por ciento, y el objetivo es en 2020 llegar al 20%. Estamos ya prácticamente en ese punto", ha aseverado el presidente de la CEV.

Respecto a la disminución del turismo, Navarro ha apuntado a la recuperación de algunos "mercados naturales", como Turquía, Croacia o Túnez, aunque ha señalado que la Comunitat es la quinta en recibir turistas. "Creo que es muy interesante, hay que hacer la apuesta en turismo y en industria", ha puntualizado.

"MUCHAS POSIBILIDADES PARA SEGUIR CRECIENDO"

Preguntado por las fortalezas de la economía valenciana, Morata ha destacado que la Comunitat y València se encuentran en un "punto estratégico" por lo que hay "muchas posibilidades para seguir creciendo. "Soy positivo, creo que vale la pena y que nuestra zona estratégica en estos momentos es clave para que el Mediterráneo funcione y para que Europa funcione", ha subrayado.

En este sentido, Navarro considera que el carácter emprendedor es "una debilidad y fortaleza a la vez" y ha sostenido que "afortunadamente, el peso privado de las empresas tiene un porcentaje del PIB mucho mayor que el público", a la vez que ha defendido que los empresarios tienen que "existir" en Madrid: "Madrid no nos odia, no es que no nos quiera, es que en Madrid no estamos. Creo que debe de ser una apuesta importante".

Morata también se ha pronunciado sobre el "tema complejo" de la fiscalidad. "Si se quiere tener una serie de servicios, tenemos que pagar. Lo que buscamos es que lo que se pague sea aquello que implica generar mayor riqueza, generar un gasto recurrente es muy complicado porque el día que se paran las cosas ese gasto está. No pedimos una rebaja de impuestos como tal, sino que vayan dirigidos a políticas que apoyen la competitividad de la empresa, porque eso genera una balanza fiscal mucho más positiva", ha concluido.