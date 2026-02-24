Morata defiende la gestión de las cámaras de comercio de la Comunitat Valenciana y dice que la de Alicante es "ejemplo"

El presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, junto al presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, y los vicepresidentes Jesús Navarro y Eva Miñano - CÁMARA DE ALICANTE

ALICANTE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Cámaras, José Vicente Morata, ha defendido la gestión de las cinco entidades camerales de la Comunitat Valenciana (Alcoi, Alicante, Castellón, Orihuela y Valencia) en la ejecución de los programas que le son encomendados por las distintas administraciones y ha felicitado a la de Alicante, que encabeza Carlos Baño, "por ser un ejemplo en la ejecución de programas".

Morata ha hecho estas declaraciones en una visita realizada a la Cámara de Alciante, donde ha sido recibido por Baño y los vicepresidentes Jesús Navarro y Eva Miñano, informa la institución en un comunicado.

En este sentido, ha destacado la "labor social" que realizan las cámaras de comercio gestionando fondos europeos, a través del organismo intermedio Cámara España, tanto Feder como Fondo Social Europeo, la Generalitat Valenciana y las administraciones locales. También ha hecho hincapié en los programas Talento Joven y 45+ que ofrecen formación gratuita "con una alta empleabilidad a los jóvenes y a las personas mayores de 45 años".

Para el presidente del Consejo de Cámaras, eso es algo que "está demandando el tejido empresarial" de la Comunitat: "Gracias a la buena gestión de las cinco cámaras que tenemos, estamos dando una alta respuesta a nuestras empresas".

"COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES"

Morata ha defendido "la labor que realizan los profesionales de todas las cámaras locales" y ha afirmado que "todos ellos trabajan para las empresas y ciudadanos" de la autonomía "ejecutando programas que generan empleo, competitividad y oportunidades".

"Las cámaras constituyen un valioso instrumento de colaboración con las instituciones públicas, de apoyo a los sectores económicos de sus demarcaciones y de impulso al desarrollo económico y empresarial en la Comunitat Valenciana", ha aseverado.

Y ha apuntado que las cámaras "no reciben subvenciones, desarrollan funciones de carácter público-administrativas, siendo órganos de asesoramiento de las administraciones públicas para el desarrollo del comercio, la industria, los servicios y la navegación".

También que "tramitan programas públicos de ayudas a las empresas, así como colaboran en la gestión los servicios públicos relacionados con las mismas", con el objetivo de "impulsar actuaciones dirigidas al incremento de la competitividad de las pymes, la digitalización, sostenibilidad, internacionalización y formación".

Por ello, desde el Consejo de Cámaras han destacado "la labor que vienen realizando" las entidades en la Comunitat. "Su buena gestión ha supuesto que lleguen más fondos e inversión a nuestras pymes", agregan.

Finalmente, Morata ha elogiado el "buen trabajo hecho por las cámaras de la Comunitat y, en concreto, el de la Cámara de Alicante", ya que "es la entidad cameral que más fondos ha ejecutado durante el pasado año y la que mayor presupuesto tiene este 2026 para el desarrollo de estos programas, la importancia de la formación impartida a las pymes y el liderazgo en la defensa del interés general económico de Alicante".