Morata urge a recuperar "la visión de Estado" ante una polarización que se ha convertido en estructural"

Pide en la Noche de la Economía Valenciana "la misma implicación empresarial en todos los ámbitos que ha hecho posible la recuperación tras la dana"

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha advertido, durante la Noche de la Economía Valenciana, que "la polarización" que atravesamos "ya no es temporal", sino que "se ha convertido en algo estructural que obstaculiza los consensos básicos".

Por ello, ha recalcado que España "necesita recuperar la idea de proyecto común" y ha exhortado a las instituciones a "responder con una visión de Estado" que "debe traducirse en estabilidad normativa, seguridad jurídica y políticas públicas que miren más allá de una legislatura".

La cita ha reunido este miércoles a más de mil empresas y miembros de la sociedad civil y las administraciones en el recién inaugurado Roig Arena, un auditorio que, ha destacado Morata, es un reflejo de "la visión y compromiso" de Juan Roig y Hortensia Herrero con València, que "da un paso más como capital abierta al deporte, la cultura y el talento". "Es un legado que trasciende generaciones y que deja huella en el presente y futuro", ha recalcado.

El acto ha contado asimismo con la asistencia del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el president de la Generalitat, Carlos Mazón, la delegada de Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

En esta edición, la República Popular China ha sido el país invitado y la distinción a la colaboración empresarial entre Valencia y el país asiático ha sido para la empresa CSP Logitren SA. Asimismo se ha entregado a título póstumo la distinción a la trayectoria empresarial al empresario Miguel Burdeos, fallecido en la dana a los 74 años.

Morata ha señalado que la dana, que dejó 229 víctimas mortales, es "una de las mayores crisis que ha sufrido nuestra Comunitat", pero ha recalado: "Hoy podemos decir que somos capaces de superarlo y agradezco todo el esfuerzo realizado por la sociedad civil, las empresas y las administraciones". "Un año después, la economía y las empresas valencianas han demostrado su resiliencia y su capacidad de adaptación incluso en los peores escenarios", ha señalado.

que a las debilidades de nuestra economía, como un sistema de financiación "ineficiente y desequilibrado" o "el alto" endeudamiento, "se suma la tensión y confrontación política y al respecto ha reclamado en este contexto de "incertidumbre": "La misma implicación empresarial que ha hecho posible la recuperación tras la dana es la misma que pedimos hoy en todos los ámbitos".

En este contexto ha elogiado que la empresa es "el actor clave que aporta previsibilidad, seguridad y confianza" y de hecho ha recalcado: "Durante estos últimos años, ante la pandemia, la inflación, la fragmentación política o las catástrofes naturales hay un actor que no ha fallado, las empresas".

"Los empresarios creemos en la libertad económica, la competencia como motor de desarrollo, y la solidaridad que garantiza una sociedad más justa y equilibrada. Esta no es una noche más, sino reivindica una idea esencial: la economía no es ajena a los valores y esos valores los representan las empresas y sus trabajadores", ha apuntado Morata, que ha remarcado: "Y eso, en un momento en el que la incertidumbre está condicionando nuestra actividad, es un acto profundamente político, en el mejor sentido del término".

En ese sentido: "President, las empresas estamos preparadas para liderar, para unir, para construir. La misma implicación empresarial que ha hecho posible la recuperación tras la dana es la misma que pedimos hoy en todos los ámbitos". Del mismo modo, ha subrayado que la colaboración público-privada "no debe ser táctica, sino estratégica" porque "solo contando con la iniciativa empresarial podemos ser capaces de crear riqueza, trabajo y prosperidad".

REDISEÑO DE LAS ALIANZAS GLOBALES

Por otra parte, ha expuesto que Europa "ha sido durante décadas un referente normativo y garante del equilibrio", pero que hoy "debe adaptarse a un entorno dominado por las luchas de poder, la velocidad tecnológica y el rediseño de las alianzas globales". "Ya no basta con diagnosticar, ahora toca actuar con decisión", ha reclamado.

Por ello, ha apelado al ministro a la necesidad de reaccionar con "audacia, inteligencia estratégica y ambición" ante esta "velocidad del cambio": "Es urgente reducir dependencias en materias críticas; aumentar la autonomía energética, contando con la energía nuclear; fortalecer nuestras capacidades empresariales e invertir con decisión en investigación e innovación y modernizar infraestructuras como el Corredor Mediterráneo".

Así, le ha recordado a Cuerpo los "positivos" datos económicos de la Comunitat Valenciana, que ha sido la región con mayor crecimiento de España con un 3,1% interanual en el segundo trimestre gracias con un apoyo en el consumo privado, superior a la media.

Entre ellos, se ha referido a los más de siete millones de turistas extranjeros; el crecimiento del 10% del número de pasajeros del aeropuerto de València "saturando aún más su capacidad", los 2,4 millones de ocupados o que la población esté creciendo a un ritmo del 2%.

Sin embargo, ha advertido: "El nivel de endeudamiento es muy alto, tanto en el Estado y la Comunitat; tenemos un sistema de financiación ineficiente y desequilibrado; la baja productividad está lastrando la competitividad; la excesiva presión fiscal frena el avance de los proyectos empresariales y el absentismo laboral duplica las cifras de hace una década y paradójicamente, con tasas de paro superiores al diez por ciento falta mano de obra especializada en muchas actividades económicas".

HOMENAJE A BURDEOS, PAÍS INVITADO Y PREMIOS

Entre los fallecidos por la riada se encuentra el empresario Miguel Burdeos, fundador y presidente de SPB, al que se le ha rendido un homenaje y entregado a título póstumo la distinción a la trayectoria empresarial.

Morata ha lamentado que "esta noche no estamos todos, nos faltan empresarios muy queridos por todos nosotros" y ha destacado de Burdeos que "su legado forma parte del ADN empresarial valenciano". "Fue --le ha reconocido-- un promotor de consensos, un hombre de diálogo y acción, defensor del equilibrio entre libertad de empresa y responsabilidad social, creía en la capacidad de las empresas para generar riqueza y empleo, a ese propósito dedicó su vida y hoy, en su memoria, reafirmamos ese compromiso".

Por otro lado también se ha referido al país invitado y ha destacado que el mercado chino es "estratégico" para las empresas valencianas y un socio "clave" en el escenario global y por ello ha apostado por "seguir fortaleciendo estos lazos". Del mismo modo, ha reconocido la solidaridad demostrada por las empresas chinas implantadas en la Comunitat en el año de la dana.

En la Noche de la Economía Valenciana se ha otorgado el premio a la Excelencia del Modelo de Gestión Empresarial a la empresa Transportes A. Martín SLU; el Premio Impulso a la Internacionalización a Juan Motilla SL; el Premio a la Innovación en la Empresa Agricultores de la Vega-SAV; el Premio Economía Digital a AEOL Services SLU; y el galardón Empresa Socialmente Comprometida a Logopost SA.