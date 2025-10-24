Mostra de València abre el concurso con 'Broken vein', una actualización de la tragedia griega clásica - MOSTRA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València - Cinema del Mediterrani, organizada por el Palau de la Música, ha inaugurado este viernes la Sección Oficial de su 40ª edición en los cines Babel con la proyección de 'Broken Vein', una actualización de la tragedia griega, de Yannis Economides.

El autor de títulos como 'Stratos' o 'Ballad for a Pierced Heart' sigue esta vez a un hombre de negocios que, para evitar perder su casa a manos de un prestamista usurero, elabora un plan aparentemente perfecto cuyo desarrollo acabará desencadenando una tragedia familiar. Es decir, convierte en protagonista al que en la mayor parte de los relatos es el antagonista o el villano, ha indicado la organización del evento en un comunicado.

"El cine griego siempre ha explorado la incomodidad moral y la culpa. En esta cinta intento actualizar los conceptos de la tragedia clásica como la arrogancia, el crimen o la fatalidad y situarlos en el contexto de los héroes modernos, esos que creen poder controlar su propio destino", ha detallado Economides.

Su obra, fiel al espíritu del nuevo cine heleno, combina tensión emocional, crudeza y una mirada lúcida sobre la corrupción moral de la sociedad contemporánea.

Los productores de 'Broken Vein', Dafni Aikaterini Tsaousi y Panos Papahadzis, han destacado en rueda de prensa, que, "efectivamente, el protagonista es una víctima de esa arrogancia desmedida, que le hace creerse que está por encima de los dioses".

"Todo esto nos puede recordar a 'La odisea', Aquiles o Ícaro. Vemos que el personaje acaba siendo castigado y el resultado es inevitable. El castigo es un recordatorio de la mortalidad humana. Como público nos hace sentir el miedo y todo esto lleva a la catarsis. Desde la Grecia Antigua nos querían recordar la importancia de la humildad", han apuntado.

Otro de los temas "fundamentales" del filme es la familia, "que domina toda la cultura griega y mediterránea, mientras en otras culturas lo más importantes es el viaje", según sus productores. "Es el patriarcado lo que acaba dictando las reglas de lo que se hace en el hogar. Nuestro objetivo es mostrar las fallas que hay en él", han agregado.

También supone un análisis social de su país de origen: "Se habla de la gran problemática que existe en Grecia. Una burguesía que hizo un montón de dinero y lo perdieron. Ahora vemos cómo sufren de un excesivo orgullo".

Con esta propuesta, Mostra de València inaugura oficialmente la competición por la Palmera de Oro y reafirma su "compromiso" con un cine mediterráneo "diverso, valiente y comprometido con la realidad social".