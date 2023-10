La Mostra de València arranca con la condena al "asedio" de Gaza y ovación a Paolo Sorrentino

El jurado internacional decide aplazar las proyecciones de la Sección Oficial en señal de apoyo al pueblo palestino

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 38 edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani ha quedado inaugurada en una gala que ha estado marcado por el conflicto en Oriente Medio y la condena al "asedio" de Gaza. En el plano estrictamente artístico, el realizador italiano ha sido el gran protagonista y ha recibido la Palmera de Honor --máxima distinción del certamen-- con una ovación del público asistente.

El Palau de la Música ha acogido en la tarde de este jueves la ceremonia que convierte a la ciudad hasta el próximo 29 de octubre en punto de encuentro del cine mediterráneo.

Uno de los momentos más destacados de la gala ha llegado cuando Paolo Sorrentino, responsable de títulos como 'La gran belleza', 'La juventud' o 'Fue la mano de Dios', ha recogido la Palmera de Honor del festival de manos del actor Javier Cámara, protagonista de 'The Young Pope'.

El cineasta napolitano se ha mostrado "muy feliz y honrado por el galardón" al recibir el aplauso unánime del público, puesto en pie. "Es un poco pronto para recibir el premio a una carrera, porque espero seguir otros veinte años más", ha comentado.

Previamente, Sorrentino había llegado a la alfombra roja bajo una fina capa de lluvia acompañado por el director artístico de la Mostra, Eduardo Guillot, y Javier Cámara. En declaraciones a Europa Press, ha comentado que es su "primera vez" en València, una ciudad que ha asegurado tiene "muchas ganas de visitar mañana". "Espero tener algo interesante que decir a tanta gente", ha bromeado Sorrentino preguntado por la 'masterclass' que ofrecerá en la Filmoteca Valenciana.

Por su parte, Javier Cámara ha dicho que esta es su primera vez en la Mostra y ha expresado su "felicidad" por poder entregar la máxima distinción del festival "a un gran artista como Paolo, que también es un gran amigo". "Tenía que estar aquí, no me lo quería perder", ha aseverado.

Cámara quiere aprovechar la estancia para "charlar mucho de cine y de la vida" con Paolo Sorrentino, aunque también ha apuntado que va a intentar ver a todos sus "amigos de la Mostra y de València, aunque sea imposible en dos días".

El intérprete se ha referido también a la Ciudad de la Luz. "Me encantaría que los estudios de Ciudad de la Luz se pusieran en marcha de una vez", ha subrayado el actor español, al tiempo que ha augurado que el complejo ubicado en la provincia de Alicante "sería un lugar increíble para hacer cine y para producir internacionalmente".

Por su parte, la actriz protagonista de 'Marina Unplugged', la película inaugural, ha reconocido que siente "nervios y una expectación muy grande", a la vez de "una ilusión y una emoción enorme". "No me lo esperaba, me pilla de sorpresa. Soy nueva en este mundo, soy una mujer de teatro", ha apuntado.

Tras el paso por el photocall, la Sala Iturbi ha acogido la gala de apertura, amenizada por Estela Tormo y Lídia Vila, componentes del grupo musical valenciano 'Júlia'. La Mostra ha presentado al jurado internacional --formado íntegramente por mujeres: Maria Hatzakou (Grecia), Diana Al-Halabi (Líbano), Fatma Cherif (Túnez), María Trénor (España) y Michela Occhipinti (Italia)-- que escogerá la película ganadora de la Sección Oficial, donde participan doce producciones que se estrenan en España.

"NO PODEMOS USAR LA PALABRA FELICIDAD"

La presidenta del jurado, la directora griega Maria Hatzakou, se ha mostrado feliz por participar en el festival, aunque ha precisado: "No podemos usar la palabra felicidad ante la situación que está viviendo el mundo", en referencia a la Franja de Gaza. Así, ha dado paso a la cineasta libanesa Diana Al-Halabi, también integrante del jurado, quien ha leído un comunicado conjunto de condena a "la ocupación de Palestina".

"Es muy difícil estar aquí y ver todas las noticias que llegan", ha dicho la artista, por lo que el jurado internacional ha anunciado que mañana "no habrá proyecciones" de la Sección Oficial y que "quedan aplazadas" en señal de "apoyo al pueblo palestino, ocupado desde 1948".

Desde la organización de La Mostra han asegurado a Europa Press que respetan la decisión del jurado y se va a "permitir el visionado otro día".

Al-Halabi ha animado a los cineastas a "contar las condiciones inhumanas en las que vive, o sobrevive, Palestina". Además, ha reclamado el fin de "la colonización palestina y el asedio a Gaza". "El mundo ya no tiene excusas para mirar al otro lado", ha recalcado.

La Mostra de València también ha rendido homenaje a la valenciana Helena Cortesina, la primera mujer en dirigir y producir una película en España, coincidiendo con el centenario del estreno en la gran pantalla de 'Flor de España'.

Por la Palmera de Oro competirán una docena de largos procedentes de Italia, Líbano, Siria, Marruecos, Egipto, Francia, Albania, Palestina, Portugal, Turquía, Serbia, Croacia o España. Además, la Sección Oficial incluye también, fuera de competición, el documental italiano 'Massimo Troisi: Somebody Down There Likes Me', dirigido por Mario Martone.

Se trata de una selección diversa tanto en géneros --comedia, drama, género fantástico o formatos híbridos-- como en temáticas, ya que aborda cuestiones tan diferentes como los conflictos familiares, la lucha del pueblo kurdo, las relaciones homosexuales o episodios de la historia europea reciente.

La 38ª edición de Mostra de València-Cinema del Mediterrani está organizada por el Ayuntamiento de València y cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), el Palau de la Música, Barreira Arte + Diseño y À Punt Mèdia como medio oficial.