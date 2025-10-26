La Mostra de València reafirma el talento femenino del cine valenciano con dos destacadas producciones

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Entre la memoria y el deseo, la rebeldía y la búsqueda interior, la Mostra de València - Cinema del Mediterrani, organizada por el Palau de la Música, reafirma el talento femenino del cine valenciano con la proyección de dos destacadas producciones que reflexionan sobre la libertad, la identidad y la capacidad de reinventarse: 'Cecilia Bartolomé. Tan lluny, tan a prop', de Giovanna Ribes, y 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat, ambas nominadas en los Premios Lola Gaos de la Academia Valenciana del Audiovisual, cuyos candidatos se exhiben por primera vez como parte del festival como parte de Finestra.

El documental 'Cecilia Bartolomé. Tan lluny, tan a prop', nominado a Mejor Largometraje Documental, ofrece un retrato "profundo y necesario" de la cineasta alicantina Cecilia Bartolomé. Pionera del cine español, directora, guionista y productora su obra fue marcada por la censura y por una constante defensa de la libertad creativa y feminista, ha indicado la organización del festival en un comunicado.

Dirigido por la valenciana Giovanna Ribes y escrito junto a Alicia Martínez, el filme repasa la trayectoria de Bartolomé --una de las primeras mujeres diplomadas en la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid--, desde sus primeros cortometrajes censurados como 'Margarita y el lobo' hasta su ópera prima '¡Vámonos, Bárbara!', considerada la primera película feminista del cine español, y sus documentales políticos 'Después de*', piezas clave sobre la Transición.

"Cecilia Bartolomé es aparentemente una figura conocida pero desconocida al mismo tiempo, pero los valencianos no la conocemos. Nosotras desde Dona i Cinema las habíamos recuperado en 2005 y habíamos hecho ciclos suyos pero nos daba la sensación de que seguía sin conocerse, de ahí el hacer un documental sobre su vida", ha afirmado Giovanna Ribes.

Y ha añadido: "Quería ir más allá del biopic y aportar nuevas miradas con gente especializada que hablara de la escuela de cine, profundizar en su vida en Guinea, su familia, su carácter, faltaba todo esto por desvelar, y aportar también el contexto histórico del momento".

Ribes ha aseverado que "ella es historia, una historia que ha desaparecido y de la que únicamente queda Josefina Molina y Sol Carnicero". Igualmente, ha subrayado que reafirma con su trabajo "la necesidad de que haya referentes femeninos, mujeres con criterio, distintas y con su manera de ver el cine".

Con música original de la fallecida compositora Claudia Montero y los testimonios de Sol Carnicero, Inés París, Cristina Andreu, entre otras, la película reconstruye la figura de una creadora que, a sus 82 años, "mantiene intacto su espíritu rebelde". "Cecilia transformó nuestro cine desde dentro, con coraje. Este documental es un agradecimiento a su legado y una mirada hacia el futuro con su misma libertad", ha concluido Ribes, quien ha remarcado "el valor de la memoria y la coherencia creativa como motores del cine comprometido".

La película, que ha sido producida con el apoyo del Institut Valencià de Cultura (IVC) y la colaboración de À Punt Mèdia, podrá verse esta tarde a las 16.00 horas en los Cines ABC Park.

'UNA QUINTA PORTUGUESA'

Por su parte, el largometraje 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat, está nominado a Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Dirección y Mejor Guion. Tras el éxito de 'Vasil', presentada en las Sesiones Especiales de la Mostra en 2022, la directora y guionista valenciana firma una historia sobre la búsqueda de identidad y la posibilidad de empezar de nuevo.

La desaparición de su esposa deja a Fernando, un discreto profesor de geografía, completamente desolado. Sin rumbo, decide asumir la identidad de otro hombre y se instala como jardinero en una finca portuguesa, donde establece una amistad con la propietaria y comienza una nueva vida que no le pertenece.

Protagonizada por Manolo Solo, María de Medeiros y Branka Katic, la película combina el tono humanista del cine de autor con elementos de suspense y misterio. "La identidad no sólo se construye con el lugar de nacimiento, sino también con las experiencias que van moldeando quiénes somos. Siempre me han interesado las personas que han tenido que emigrar o reinventarse", ha indicado Prat, que sitúa la historia en una quinta portuguesa elegida "por su atmósfera de misterio y por ser un espacio de encuentro donde los personajes se ayudan a superar sus heridas".

La directora reconoce que la idea surgió a partir de una noticia real sobre un hombre que fingió su muerte para empezar de nuevo en otro país. La cinta "ha sabido conectar con el público durante su estreno comercial", pues en julio superó los 700.000 euros de recaudación en cines. Además es la película más nominada a los premios Lola Gaos con once opciones de estatuilla. La película se proyectará esta tarde a las 20.00 horas en los Cines ABC Park.