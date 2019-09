La Mostra de València tomará el pulso al nuevo cine egipcio hecho por mujeres con doce películas

Publicado 22/08/2019 11:59:41 CET

VALÈNCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que celebrará su 34 edición del 24 de octubre al 3 de noviembre del 2019, incluirá en su programación una mirada al cine egipcio dirigido por mujeres con la proyección de doce títulos.

Junto al repaso del nuevo cine hecho en el mediterráneo en su Sección Oficial y la Sección Informativa Mostra de València-Cinema del Mediterrani quiere visibilizar la creación cinematográfica egipcia hecha por mujeres y la diversidad de puntos de vista que la generan, desde lo más comercial a lo político, en su ciclo 'La revolución de la mujer en el cine egipcio', avanza la organización en un comunicado.

La primavera árabe que emergió en el norte de África fue una oportunidad fundamental para el cambio de la figura de la mujer en la sociedad. Y de aquel movimiento y rompiendo estereotipos y tabúes, el programa de Mostra de València proyectará doce películas de ocho directoras: Kamla Abu Zekry, Sandra Nashaat, Ayten Amin, Mariam Abou Ouf, Hala Khalil, Hala Lotfy, Nadine Khan y Amal Ramsis.

Además, se realizará una mesa redonda con siete de las directoras del ciclo con el objetivo de acercar al público las diferentes realidades políticas, de género y culturales en Egipto. "Una mirada al cine hecho por mujeres en el mundo árabe y su labor como exponente de una realidad que nadie más está en posición de representar" apunta la concejala de Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntameinto de València, Gloria Tello.

'Yom lel-Sittat/A Day for Women' (2016) de Kamla Abou Zekr analiza las relaciones de género y toca el tema del creciente fanatismo religioso. En un barrio pobre de El Cairo se inaugura una piscina pública. Los domingos están reservados para mujeres, pero la decisión no agrada a los hombres. La situación da pie a un retrato tragicómico del final de la era Mubarak. Fue Premio del público en el Arab Film Festival.

En ese contexto de revolución política surge también el largometraje 'Tamantashar Yom/18 Days' (2011), un trabajo colectivo realizado por diez directores egipcios y formado por varios cortometrajes independientes que ofrecen testimonio de la revuelta que acabó con la dimisión de Hosni Mubarak después de treinta años en el poder. Otra película que pone el foco en la revolución de la plaza de Tahrir es 'Nawara' (2015) de Hala Khalil.

THRILLERS Y COMEDIAS

Dos thrillers dirigidos por Sandra Nashaat nos dan el pulso del cine de acción y más comercial de la industria egipcia dirigido por mujeres. 'Masgoon Transit/Transit Prisoner' (2008) trepidante trabajo sobre espías y 'El-Maslaha' (2012) exitoso blockbuster sobre narcotraficantes.

La programación cuenta además con cuatro comedias: 'Kas wa lask/Cut and Paste' (2006) de Hala Khalil; 'Bebo Wa Bashir' (2011) de Mariam Abou Ouf; 'Harag W' Marag/Chaos, Disorder' (2012) de Nadine Khan; y 'Villa 69' (2013) de Ayten Amin. Y las películas dramáticas 'Wahed-Sefr/One-Zero' (2009) de Kamla Abou Zekri y Al-khoroug lel-nahar/Coming Forth by Day' (2012) de Hala Lotfy.

Completa el ciclo un trabajo de no-ficción: el documental 'You Come from Far Away' (2018) de Amal Ramsis, sobre la extraordinaria historia de una familia palestina que a lo largo del siglo pasado se dispersó como consecuencia de la guerra civil española, la segunda guerra mundial y la guerra civil libanesa. Mejor documental en el Festival de Cartago.

ACTIVISTAS EN SU COTIDIANIDAD

Desde mediados de los años noventa el cine egipcio, la industria cinematográfica más importante y la de mayor difusión del mundo árabe, ha experimentado una notable incorporación de mujeres cineastas. Hasta entonces, el número de directoras árabes era aún minoritario, siendo los nombres más conocidos los de las tres pioneras que iniciaron la industria fílmica en Egipto: Aziza Amir, Assia Dagher y Mary Queeny.

Sin embargo, los temas de los trabajos de estas pioneras eran completamente comerciales en base a los criterios de la época y no tocaban los derechos de la mujer. Es a partir de los 70, y especialmente los 80, cuando se empiezan a ver películas en las que aparecen mujeres y tratan tímidamente sobre sus derechos.

Es con la llegada de una nueva generación de directoras egipcias, las que surgieron en la primera década del siglo XXI, que las películas comienzan a centrarse en la vida cotidiana de las mujeres. Y que han funcionado como un catalizador importante del feminismo en Egipto y, por su proyección, en el mundo árabe.

Una generación joven, cosmopolita, que conoce muy bien la situación y las problemáticas del mundo árabe, con una mayor educación cinematográfica, y que unida a la viabilidad tecnológica están dando lugar a singulares y múltiples propuestas, concluyen desde el festival valenciano.