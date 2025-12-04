Motivos del retraso del Es-Alert de las 20.11 horas: aviso a alcaldes, dudas jurídicas y cambios en acentos y palabras

Suárez afirma a la jueza de la dana que planteó el envío de mensajes de aviso a la población a las 17 y 17.38 horas - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El envío del Es-Alert a la población valenciana el día 29 de octubre de 2024, cuando tuvo lugar la catastrófica dana que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, se realizó a las 20.11 horas y sufrió un retraso aún mayor por varios motivos, según ha explicado este jueves el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, a la jueza que investiga la gestión de la riada, entre ellos el aviso a los alcaldes, dudas jurídicas y cambios en acentos y palabras.

Suárez ha expuesto en sede judicial, en su declaración en calidad de testigo, la cronología en la redacción y envío del Es-Alert y ha aclarado que sobre las 17 horas él ya planteó mandar este mensaje a los ciudadanos ante la situación vivida en Utiel y Requena, zonas en las que se podía ver a vecinos subidos en los tejados para salvarse del agua. Y volvió a insistir en el envío del mensaje a las 17.38 horas, cuando estaba en marcha el Cecopi con diferentes autoridades y expertos, pero no prosperó su petición.

Planteó que el texto podía aludir a una recomendación de situarse las personas en zonas altas y de estar atentos a sus teléfonos móviles. Esto fue a las 17.45 horas. En ese momento, el ex responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, puso reparos y dijo que había que tener cuidado con no generar alarmismo. Eran ya las 18 horas.

Como la situación empeoraba, valoraron entonces el envío del mensaje. Se cortó la comunicación del Cecopi y empezaron a escribir un texto para alertar, en ese momento, sobre la emergencia de Forata.

En esos instantes, ha comentado, algunas autoridades como la exconsellera Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso señalaron que no les parecía bien mandar el mensaje sin que los alcaldes de los municipios afectados lo supieran antes. Convocaron entonces a los primeros ediles a una videoconferencia en otra sala, sobre las 18.45 horas, pero no pudieron conectarse.

A partir de las 19 horas se reanudó la sesión del Cecopi con palabras de Pradas en las que manifestaba que habían tomado la decisión de no evacuar, sino de mandar un mensaje a la población --siempre en referencia a Forata--. El testigo leyó el mensaje y explicó en qué consistía.

A partir de entonces el envío del mensaje se retrasó aún más por varios motivos. Se planteó si el mensaje podía acarrear algún problema jurídico, por el tema del confinamiento, y Pradas indicó que iba a consultarlo. Esto fue sobre las 19.30 horas y, en esos momentos, ya entraba información de que no se hablaba de Forata sino de una situación generalizada en la provincia de Valencia. Cambió entonces el objetivo del mensaje, que ya no debía constreñirse a Valencia y se amplió al ámbito provincial.

La versión definitiva del texto tuvo, además, pequeñas variaciones. Salomé Pradas comentó que quería ver la redacción final antes de que se mandara el mensaje, tal y como ha manifestado el testigo ante la jueza.

Se observó que el mensaje inicial estaba escrito en castellano y en inglés y se comentó que no podía estar en el mismo canal en esos dos idiomas --se tuvo que eliminar el inglés--. El encargado de redactar el texto, seguidamente, "cortó y pegó" el mensaje en valenciano --algo que se prolongó unos siete u ocho minutos--.

Este mensaje se lo llevó el testigo a Pradas, que se encontraba en ese momento con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y no recordaba quién más, y la exconsellera pidió cambiar 'se solicita suspender' por 'se ruega evitar' para que no fuera "impositorio". En la versión del texto en valenciano también se hicieron modificaciones en acentos y palabras. Así, según ha comentado, se pidió quitar el acento a València y sustituir 'tipus' por 'tipo' y 'aquest' por 'este'.