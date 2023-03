La Movida convertirá València en Liverpool en el mayor evento dedicado a los Beatles en la ciudad

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma La Movida Valenciana ofrecerá este domingo 2 de abril la tercera edición del mayor evento de música, danza, literatura e ilustración creado en València en torno a los Beatles. Tendrá lugar en el auditorio del teatro La Rambleta a las 19 horas, bajo el título 'Valencia with The Beatles'.

El 22 de marzo de 1963 se publicó 'Please, please me', primer álbum del cuarteto de Liverpool. Su publicación supuso el inicio de la Beatlemanía, después del éxito de los sencillos 'Please Please Me' y 'Love Me Do' y del propio álbum que llegó al número uno en el Reino Unido, en el que se mantuvo durante 30 semanas hasta que fue sustituido en la primera posición por el segundo LP del grupo, 'With The Beatles'.

Sesenta años después llegará el espectáculo de La Movida Valenciana, que tuvo una gran acogida en sus dos anteriores ediciones celebradas en 2018. Reunirá a casi cien artistas valencianos de música, danza, literatura e ilustración en un mismo espacio y con un mismo hilo argumentario: el homenaje al grupo musical más laureado de la historia. Se trata del mayor espectáculo creado y ofrecido en Valencia en torno a la figura de los Beatles.

El evento incluirá el concierto de 12 grandes músicos del pop-rock valenciano, entre ellos una sección de instrumentos de cuerda, en el que repasarán toda la carrera musical de los Beatles acompañados por alumnos del Conservatori Professional de Dansa de València con coreografías exclusivas de danza clásica y contemporánea creadas por el centro.

Interpretarán 30 números uno de la banda británica desde sus inicios discográficos en 1962 hasta su último álbum en 1969, de forma que el público irá siguiendo, de la mano de un presentador, los intérpretes, los bailarines y los audiovisuales, la progresiva evolución musical y creativa de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star.

Además del concierto, se expondrá en la entrada del teatro una selección de artículos para los fans del grupo, a cargo de la Generación Bibliocafé, entre ellos el libro de relatos de 30 escritores valencianos 'Generación Bibliocafé with The Beatles'. Contará con la presencia de algunos de sus autores.

La Movida Valenciana es una plataforma creada por músicos valencianos de las mejores bandas del pop-rock valenciano de los 80 que ha producido espectáculos como 'La Noche de La Movida Valenciana', 'The Dance side of Pink Floyd', 'Celebration Summerfest' o 'Fiebre del Sábado Tarde'.