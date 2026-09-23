Una movilización en València clama contra la "inacción" de las instituciones ante el desahucio de Maricarmen en Madrid

Imagen de la movilización - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una movilización en València ha clamado este miércoles contra la "inacción" de las instituciones ante el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito de Retiro, en Madrid, de la vivienda en la que reside desde hace 70 años.

Al respecto de este episodio, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha convocado concentraciones en doce ciudades españolas tras el desahucio de la vecina madrileña Maricarmen, desahuciada este miércoles de la vivienda donde ha residido durante más de siete décadas. En València, decenas de personas se han concentrado ante las puertas de Delegación del Gobierno.

"Ni gent sense casa ni casa sense gent" (Ni gente sin casa ni casa sin gente); "Vergonya em donaria desnonar a una família" (Vergüenza me daría desahuciar a una familia); "València serà la tomba del rentisme" (València será la tumba del 'rentismo'); "Ministra, renyida, estàs en nostra llista" (Ministra, reñida, estás en nuestra lista), en alusión a la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, son algunos de los cánticos que se han podido escuchar durante la convocatoria.

Los asistentes además también portaban carteles con mensajes como 'La vivenda costa la vida' (La vivienda cuesta la vida); 'Tú podrías ser la próxima Maricarmen', así como fotografías del desahucio denunciado el episodio y la "violencia policial" durante la noche de este martes y este mismo miércoles.

"HAN TIRADO GAS PIMIENTA"

En declaraciones a los medios, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Andrea Aleixos, ha explicado que la convocatoria nace porque a Maricarmen "la han desahuciado de su casa por el simple hecho de que el fondo que compró el piso de viviendas donde ella vive le quiere triplicar el alquiler" y ella, según la portavoz, "no puede pagarlo", por lo que "han ejecutado el desahucio después de cuatro intentos de pararlo".

En otro orden de cosas, ha denunciado la "violencia policial exagerada" que han "sufrido" manifestantes en Madrid durante las tareas de desahucio en la mañana de este miércoles: "Han sacado las escopetas, han tirado gas pimienta y han herido a bastantes compañeras. Nos concentramos también porque esta es una dinámica que se está repitiendo".

La portavoz sindical además ha subrayado que los desahucios se repiten "todos los días" porque el Congreso de los Diputados, "que tenía encima de la mesa un real decreto que presentó la Confederación de Sindicatos de Inquilinas para frenar esta barbarie, nos dijo que en septiembre lo miraría". "No lo ha mirado y estamos aquí, en esta situación". Esta misma mañana, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, pedía a los grupos parlamentarios que apoyen el real decreto ley que va a presentar el Gobierno para poder evitar desahucios como el de Mari Carmen.

Con todo, Aleixos ha zanjado: "Frente a su inacción --de las instituciones-- está nuestra organización, que no nos vamos a quedar calladas, que esto ha marcado un antes y un después en la lucha social y electoral por la vivienda y que estén un poco atentas a lo que se viene".

"LE TRIPLICÓ EL PRECIO DEL ALQUILER"

Aleixos también ha tomado la palabra para leer un manifiesto en el que el sindicato explica el porqué de esta convocatoria: "Hoy salimos a la calle porque estamos llenas de rabia. Llenas de rabia porque la gota ha llenado el vaso. Por que si no teníamos bastante con el intento de desahucio de este lunes de Fatiha y su familia en Malilla ni con el suicidio, también el lunes, de Olga, una compañera de Hospitalet que fue desahuciada unos meses antes, hoy en Madrid se ha ejecutado el desahucio de la vergüenza".

"Hoy han desahuciado a nuestra compañera Maricarmen, de 87 años, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, solo porque la empresa que ha comprado su edificio le triplicó el precio del alquiler y ella no puede pagarlo. Hoy estamos aquí, dando la cara por ellas, por todas las que las han precedido y por las que por desgracia vendrán", ha exclamado.

También, ha comentado que la movilización, ante la Delegación del Gobierno, es para denunciar "la forma en que se ha ejecutado el desahucio" de Maricarmen, ya que "ha habido un despliegue desorbitado de 20 furgones de Policía que han hecho todo tipo de maniobras de sumisión para desalojar a las compañeras que pacíficamente intentaban frenar el lanzamiento de la vivienda donde Mari Carmen vivía desde hace más de 70 años", ha dicho, antes de insistir en que los agentes de Policía Nacional "han utilizado gas pimienta; han pegado, han sacado escopetas y han herido a decenas de compañeras", lo que "no es nada nuevo".

Ha insistido señalando que "lo de hoy ha sido de una indecencia y de una falta de humanidad absoluta". "Así que, si hoy todo ha valido por su parte, venimos a decir que por nuestra parte también haremos todo. Porque frente su violencia, nuestra respuesta y organización. Y aquí estamos, dando la cara", ha expresado.

Aleixos también ha reclamado "el fin de todos los desahucios", al tiempo que ha vuelto a recordar que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas redactó un real decreto, "que si se hubiera aprobado", el desahucio de Maricarmen "no se hubiera ejecutado". "Un real decreto que el Gobierno dijo que aprobaría en septiembre y todavía estamos esperando", ha censurado.