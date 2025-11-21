Moviment Feminista denuncia el 25N "escasa protección" a las mujeres y pide "más compromiso" a instituciones valencianas

El Movimiento Feminista de València convoca para el 25N una manifestación bajo el lema 'Prou de violències contra les dones! Fartes d'impunitat amb els agressors!' - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Moviment Feminista de València ha convocado para el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una manifestación en la que denunciarán la "crítica" situación en la que se encuentran las mujeres valencianas debido a "la escasa protección" que reciben por parte de las administraciones.

Bajo el lema 'Prou de violències contra les dones! Fartes d'impunitat amb els agressors!' (¡Basta de violencias contra las mujeres! ¡Hartas de impunidad con los agresores!), la marcha recorrerá las calles del centro de València y que partirá a las 19.00 horas de la calle Navarro Reverter hasta finalizar en la plaza del Ayuntamiento de València.

La portavoz de la organización, Cándida Barroso, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que "lo que está pasando en la Comunitat Valenciana (con las mujeres) no tiene nombre" y ha criticado "la desatención que ha habido de las mujeres víctimas de violencia de género o en peligro de exclusión social en la zona de la dana" y "el desmantelamiento de los servicios públicos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género".

Asimismo, ha denunciado "la ineficacia de la administración de la Conselleria de Igualdad para poner coto a los acosos que están habiendo hacia mujeres que quieren libremente interrumpir su embarazo".

En este sentido, ha manifestado que la situación para las mujeres valencianas es "muy crítica" ya que "la violencia machista está aumentando con respecto a la escasa protección que estamos teniendo por parte de las administraciones, sobre todo, donde están gobernando derecha y ultraderecha".

Preguntada por la posibilidad de un pacto en la Generalitat entre el PP y Vox, la portavoz de la organización ha asegurado que "esta medicina ya la están aplicando" desde el gobierno valenciano y ha indicado que, desde el 2023, que la consellera de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, "se presentó como paladín de la igualdad y defensora de las mujeres, no hemos venido más que viendo cómo hemos ido perdiendo calidad democrática y garantía de la seguridad de las mujeres".

"NO ESTÁ VOX, PERO ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS MISMAS POLÍTICAS"

En esta línea, ha expuesto que "los instrumentos para que haya participación ciudadana", como es el caso del Consell Autonòmic de les Dones, "no funcionan": "Eso es un paripé. Ahí es donde hay que dar cuentas de cómo se está gastando el dinero del Pacto de Estado, de qué instrumentos hay, qué servicios estamos poniendo, cuánto personal hay. Esto no está funcionando", ha censurado.

Cándida Barroso ha incidido en que desde el 2023 se lleva denunciando que en la Comunitat Valenciana "se está prohibiendo que haya formación al profesorado en materia de igualdad y violencia de género" y que "los cefires (servicio de formación para el profesorado) no están haciendo nada en esta materia porque fue el pacto con Vox".

"Ahora no está Vox, pero están implementando las mismas políticas. No están dando igualdad en los colegios y están dando caza y toros", ha aseverado.

A este respecto, la portavoz del Moviment Feminista de València ha señalado que, de cara a los actos por el 25N, se "echa en falta un mayor compromiso" por parte del gobierno de la Generalitat y del Ayuntamiento de València.

En este punto, ha criticado que la alcaldesa de València, María José Catalá, convoque el Consell de les Dones el día de antes del 25N lo cual, a su juicio, es "un paripé": "Nosotras estamos hartas de paripés. Echamos en falta que sean valientes cuando los de ultraderecha están acosando a las mujeres que quieren abortar y se están concentrando en las puertas de las clínicas", ha afeado Barroso.

"¿Qué está haciendo la consellera? ¿Porque no manda a la policía autonómica? ¿O pide que vaya la policía nacional? Porque es un delito penal acosar a las mujeres. No están haciendo nada. Y luego, efectivamente, ¿en qué se están gastando el pacto de Estado?", ha cuestionado la portavoz.

Y, ha agregado: "¿Dónde está el segundo pacto valenciano contra la violencia machista? Porque en este país hay 500 denuncias al día, en toda España por violencia machista. No es una cosa baladí".