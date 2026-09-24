El MUBAG se une de nuevo al festival ALC Videoart y presenta una propuesta "inédita" del artista visual Rafäel - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Alicante (MUBAG) se ha unido por segundo año consecutivo al ALC Videoart Festival, que lleva por lema 'Mirar el mundo con otros ojos'. Será el primer museo de España en presentar la videoinstalación 'Seyeol 13', una propuesta "inédita" del artista visual internacional Rafäel.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado que para la Diputación supone una "gran satisfacción" volver a colaborar con este festival que "se concibe como una contribución al enriquecimiento de la oferta cultural, ofreciendo contenidos de alta calidad en el ámbito del arte contemporáneo y proporcionando una experiencia única" que "sitúa" a Alicante "en el mapa artístico internacional".

El evento, que este año celebra su séptima edición, es una iniciativa personal y filantrópica promovida por el artista David Delgado, con el propósito de impulsar la cultura contemporánea en la provincia, ha señalado la institución provincial en un comunicado.

El festival busca ofrecer una "panorámica representativa de la creación artística actual, capturando las ideas, sueños, preocupaciones y, en definitiva, la sensibilidad de creadores visuales de todo el mundo".

A través de una "rigurosa" selección de las propuestas "más valiosas" de la escena artística internacional, el certamen "se posiciona como un referente en su campo", según ha destacado la Diputación.

En la edición de este año, en la que se ha seleccionado la obra de 47 artistas de todo el mundo, el MUBAG incrementa su participación y se convertirá en el primer museo en España en presentar la obra del artista de origen belga y afincado en Seúl (Corea del Sur), Rafäel. Se podrá ver a partir del 29 de septiembre.

El concepto de su trabajo "explora la traducción, los límites entre lenguajes y culturas, tomando como referencia textos literarios y la materialidad digital", han concretado desde la institución provincial.