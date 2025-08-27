Muere el concejal de Biar (Alicante) Cristóbal Valdés

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Biar (Alicante) Cristóbal Valdés Herrero ha fallecido este martes, según ha informado el consistorio a través de sus perfiles en redes sociales.

La administración local ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del edil, por lo que las banderas ondean a media asta y se han suspendido todos los actos oficiales. La corporación ha trasladado sus "más sinceras" condolencias a familiares y amigos.

El grupo socialista en el consistorio también ha lamentado el fallecimiento del concejal a través de redes sociales: "Nos ha dejado nuestro compañero y amigo Cristóbal Valdés, presidente del PSPV-PSOE Biar y concejal del grupo municipal socialista. Mucha fuerza a la familia y a todos los compañeros en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz".

Por su parte, el PSPV-PSOE de la provincia de Alicante también ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de Valdés Herrero, presidente de la agrupación municipal de Biar y concejal en el Ayuntamiento.

"Un compañero comprometido con su pueblo y con los valores socialistas, cuyo recuerdo permanecerá siempre entre nosotros. Nuestro más sentido pésame a su familia, amistades y a la militancia socialista de Biar", ha apuntado.