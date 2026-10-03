Muere el conductor de un turismo tras chocar contra un camión de transporte de hidrocarburos vacío en Vinaròs

CASTELLÓ, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha fallecido este sábado en un accidente en Vinaròs (Castellón) tras colisionar su vehículo contra un camión de transporte de hidrocarburos que circulaba vacío, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos.

El CICU ha recibido el aviso a las 11:53 horas por un accidente en el cruce entre la N232 y la N340 en el término municipal de Vinaròs. Hasta el lugar de los hechos se ha movilizado un SAMU y un SVB que ha confirmado el fallecimiento de un hombre del que se desconoce la edad.

Por parte del Consorcio, los efectivos han actuado para neutralizar riesgos en el camión de transporte de hidrocarburos que circulaba vacío de carga y cuya cisterna no estaba dañada. Los bomberos, tras la autorización de la Guardia Civil, han procedido a la excarcelación del conductor del turismo, que estaba fallecido.

Los bomberos han activa el plan especial de transporte de mercancías peligrosas en situación 1 tipo 1 y han movilizado a dos dotaciones y una unidad de mando del Parque Baix Maestrat con camión de Unidad de Protección Química.