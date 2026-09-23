Muere Manuel Boix, el renovador del realismo que dedicó "toda una vida al arte y la humanidad"

El artista Manuel Boix en imagen de archivo. - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista valenciano Manuel Boix (l'Alcúdia, 1942) ha fallecido a los 84 años, según han informado a Europa Press fuentes próximas al creador.

La familia del creador --que despedirá este jueves en la casa familiar de su población natal a su ser querido, que posteriormente será incinerado en un acto íntimo-- ha destacado que el autor dedicó "toda una vida generosamente al arte, a sus conciudadanos, a su País y a la humanidad".

Manolo Boix fue desde los años 60 del siglo pasado uno de los introductores del nuevo realismo en España. Desde que se le concedió el Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 1980, y particularmente después de una larga estancia en Nueva York, su trabajo se significó en los más diversos campos de la creación, desde la pintura a la ilustración de libros, pasando por la obra gráfica y carteles y la escultura, según recuerda la biografía de su web.

Este nuevo realismo del autor se caracterizó por combinar la revisión de episodios históricos con una lectura renovada de su contexto social, literario y humano.

Se da la circunstancia de que recientemente también ha fallecido Artur Heras, con quien Boix expuso conjuntamente. Aunque estos dos autores, junto a Rafael Armengol (Benimodo, València, 1940) no constituyeron un equipo de pintores sí plantearon trabajos comunes --como por ejemplo los casos de 'Tríptic' (1964) o en la carpeta de obra gráfica 'Lligat i lacrat' (1971)-- y, con cierta regularidad, exhibieron su obra unidos, según recuerda el IVAM.