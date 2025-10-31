Muere una mujer tras caer su coche al agua en el Puerto de Gandia

VALÈNCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido tras caer el vehículo en el que viajaba al agua, en el Puerto de Gandia (Valencia), a unos 20 metros de profundidad, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El incidente tuvo lugar anoche, sobre las 20 horas, cuando un vehículo ocupado por dos mujeres, extranjeras, cayó al agua del Puerto de Gandia por causas que se están investigando.

La conductora del coche logró salir y fue ayudada por efectivos de bomberos mientras que la copiloto falleció, han indicado las mismas fuentes.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para averiguar las circunstancias en las que se produjo el incidente. Por su parte, hasta la zona también acudieron ayer tres dotaciones de bomberos de Gandia y Oliva, el sargento de Gandia y el oficial del Consorcio del Puerto de Gandia.