Mueren dos personas en un accidente de tráfico entre dos coches y una moto en Almoradí

Archivo - Foto de archivo de ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) - CICU - Archivo

ALICANTE, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han fallecido este sábado en un accidente de tráfico entre dos coches y una moto en la CV-945, en término de Almoradí (Alicante), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU y una unidad SVB, detallan las mismas fuentes. El equipo médico del SAMU ha confirmado el fallecimiento de una mujer de 45 años y de un hombre, cuya edad no se dispone.

Por otro lado, ha sido asistido un hombre de 63 años por policontusiones y ha sido trasladado al Hospital Vega Baja de Orihuela en la ambulancia de SVB.