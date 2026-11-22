Un estudio de la UPV analiza las reacciones que provocan los carteles electorales - UPV/EP

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

¿Qué muestra la cara de cada candidato?. Un equipo del laboratorio MACOM de la Universitat Politècnica de València (UPV), dirigido por David Juárez, ha estudiado cómo reacciona el electorado al ver las distintas propuestas de los carteles para las próximas elecciones generales, según ha informado la institución académica en un comunicado.

La investigación se centra en el papel de la imagen y las emociones en esas primeras impresiones. Para ello, el equipo del laboratorio MACOM del campus de Alcoi de la UPV, utiliza una técnica conocida como 'face coding' o codificación facial. Con ella, pueden identificar cambios visibles en el rostro, como un movimiento de las cejas o de la boca, mientras las personas participantes observan los carteles. Esas expresiones, según avanza Juárez, ofrecen indicios sobre su reacción al material electoral.

"La apariencia de un candidato puede influir en la intención de voto porque las personas construimos impresiones sobre competencia, confianza y liderazgo antes de disponer de información suficiente sobre sus propuestas", ha explicado. Así, en esa primera lectura intervienen la mirada, la postura, la vestimenta y la edad aparente, además de la apariencia física. Y una misma expresión puede interpretarse de manera distinta según el contexto de la campaña.

En su estudio, el equipo de la UPV ha analizado la reacción de 80 participantes ante los carteles de los cuatro principales candidatos de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal.

Respecto a la percepción general del rostro de Pedro Sánchez del cartel del PSOE, al ver el rostro, el director del laboratorio David Juárez ha explicado que el elector percibe una expresión "claramente positiva" con una valencia --que es el baremo de emociones positivas y negativas-- de 55 sobre 100. Así, lo que más transmite es "alegría de intensidad alta, asociada a la cercanía y el optimismo, acompañada de una empatía alta y una leve desconfianza". También "se detectan señales negativas, sobre todo de desconfianza, que pueden leerse como un recelo o una distancia del candidato hacia el elector".

En conjunto, el cartel muestra "una luminosidad equilibrada, una paleta cálida que transmite energía, pasión; alto contraste que favorece la captación de la atención; y una densidad visual elevada que puede dificultar la lectura rápida" y por su composición, tiende a evocar "interés y frustración".

Para un votante de izquierdas, la actitud previa es favorable y la respuesta emocional prevista es "neutra" y lo que el candidato expresa "refuerza el vínculo con el votante, pero le penaliza la baja honestidad que percibe el candidato". Por contra, el votante de derechas tiene "una actitud previa claramente desfavorable y registran "una respuesta emocional de desconfianza, desprecio e ira". Así, "a partir de una actitud desfavorable, predomina la contraempatía, es decir, que las emociones positivas del candidato se convierten en desconfianza o desprecio y el cartel difícilmente le persuadirá". "El efecto principal puede ser movilizarle en su contra, el cartel apenas modifica la disposición previa del votante de derechas", apostilla.

NÚÑEZ FEIJÓO

Por su parte, respecto el rostro y del cartel del líder del PP, Alberto Núez-Feijóo, el elector "percibe una expresión negativa en términos generales, con una valencia de -67": "las emociones predominantes en el rostro son la ira asociada a la dureza y combatividad, acompañada de frustración y desconfianza". "Se detectan estas señales negativas que pueden leerse como dureza y combatividad o como distancia y falta de energía del candidato", ha apuntado.

En conjunto, el cartel muestra una composición "oscura que puede restar cercanía y una paleta de colores fría que dan serenidad, confianza, institucionalidad" y "alto contraste que favorece la captación de la atención", mientras que por "su composición, tiende a evocar confianza e interés". De este modo, "la respuesta media prevista de un electorado ponderada por perfiles sería más bien neutra".

En el caso de un votante de izquierdas, "obviamente" tiene una actitud previa desfavorable hacia el PP. "La expresión del rostro y la composición pesan más en esta reacción y el mensaje conecta poco con las prioridades del votante de izquierdas. El cartel apenas va a modificar su disposición previa".

Respecto al votante de derechas, los temas del mensaje "conectan con sus prioridades, economía, impuestos, empleo, lo que aumenta el interés. Y se valora principalmente la honestidad del candidato". No obstante, el cartel no mejora su respuesta respecto a su disposición previa.

ABASCAL

Por su parte, en general para el electorado, la percepción del rostro de Santiago Abascal se percibe como "una expresión negativa, transmite frustración asociada a contrariedad, acompañado de ira y desconfianza", lo que puede leerse como "dureza y combatividad" del candidato, así como "recelo e incomodidad". En conjunto, ha señalado que "el cartel muestra luminosidad equilibrada, una paleta cálida que transmite energía y pasión, alto contraste que facilita la atención; y una densidad visual elevada que puede dificultar la lectura. Por su composición evoca "interés y algo de ansiedad".

El votante de izquierdas tiene una actitud previa desfavorable, tanto hacia el partido Vox como hacia el candidato y la respuesta emocional prevista es "negativa, acompañada de desprecio, desconfianza". A partir de esta actitud desfavorable predomina "la contraempatía, es decir, las emociones del candidato se convierten en desconfianza o en desprecio" y señala que el cartel "no le va a persuadir, al contrario, puede movilizarle en su contra". Además, los temas del mensaje "no conectan con las prioridades del votante de izquierdas, por lo que el cartel "empeora su respuesta respecto a su predisposición inicial".

Por contra, respecto al votante de derechas puede "tener una actitud previa favorable" y "la respuesta emocional es "ligeramente positiva, con interés y confianza". Así, a partir de su actitud previa favorable, "los temas del mensaje van a conectar con sus prioridades" y "se valora la honestidad del candidato". No obstante, concluye, "el cartel no va a mejorar su respuesta respecto a la predisposición".

ADA COLAU

Por último, respecto a Ada Colau, ha apuntado que en general la percepción del rostro y del cartel lleva al elector a recibir "una expresión positiva, con una valencia de 26". Así, lo que transmite este cartel para un electorado genérico es "alegría, asociado a cercanía y optimismo, y también tiene matices de ternura y esperanza", aunque "quizás las señales de desconfianza se pueden leer como recelo o la distancia del candidato hacia el electorado". En conjunto, el cartel tiene una luminosidad "equilibrada, una paleta cálida que da energía, pasión, alto contraste que permite captar la atención".

Por su composición evoca "interés e entusiasmo", pero la respuesta media del electorado sería "claramente negativa". En cuanto al votante de izquierdas, la respuesta emocional prevista sería "neutra, generando también desconfianza, le penaliza la baja honestidad que se percibe del candidato". No obstante, el cartel "tiende a mejorar ligeramente la disposición previa del votante de izquierdas".

Respecto al votante de derechas, la actitud va acompañada de "desconfianza, desprecio e ira". "Su efecto principal puede ser movilizarle en contra por atnto el cartel empeora su respuesta respectoa ala disposición previa".