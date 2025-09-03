La muestra de Kara Walker en el MACA se despide este fin de semana tras recibir 44.000 visitas en siete meses

Visitantes de la muestra de Kara Walker en el MACA - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Kara Walker. Burning Village', que ha permanecido en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) desde el 28 de febrero, se despide este domingo tras haber recibido más de 44.000 visitas en siete meses. Por ello, este espacio cultural ha programado para el sábado actividades "especiales" dirigidas a todos los públicos.

De esta forma, junto con las habituales visitas guiadas del fin de semana, la entidad quiere despedir una de las muestras "con más afluencia de público hasta la fecha", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las actividades comenzarán este sábado a las 12.00 horas con 'Grandes artistas a secas', una visita con vermú, en colaboración con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), con la que "se pondrá en valor la obra de las mujeres artistas, tantas veces olvidada". En esta ocasión, se abordará la de Kara Walker.

A las 19.00 horas, en la plaza de Santa María, el grupo de jóvenes del campus escénico Burning Summer 25, inspirado en Kara Walker, estrenará 'Picos de Europa', una muestra del proceso de creación colectiva.

Finalmente, a las 20.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de danza y percusión africana a cargo de Luna de África, un grupo que "fusiona música, movimiento y tradición para conectar a las personas con los orígenes de África y divulgar la riqueza cultural africana, promoviendo el entendimiento intercultural".

La entrada a todas las actividades es libre, excepto 'Grandes artistas a secas', cuya inscripción se realiza en la página web del MACA.