Una muestra del MUBAG recoge obras "inéditas" del pintor Emilio Varela

Exposición de obras de Emilio Varela en el MUBAG - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Alicante (MUBAG) se ha sumado a la celebración del Año Varela con un proyecto expositivo "intimista y enriquecedor" que exhibirá hasta septiembre una treintena de piezas, en su mayoría retratos, algunos obras "inéditas", procedentes del fondo privado de los descendientes del pintor Emilio Varela, así como obra del Museo Nacional del Prado y de fondos del propio espacio cultural alicantino.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha inaugurado este miércoles la exposición 'Emilio Varela. Una ensoñación intimista', que conmemora el 75 aniversario del fallecimiento del pintor (Alicante, 1887-1951) y ha contado con la presencia de miembros de su familia, detalla la Diputación en un comunicado.

"Este homenaje a uno de los grandes maestros de la pintura alicantina marca un día muy especial para la cultura de nuestra provincia, enriquece nuestro patrimonio y nos ofrece una oportunidad única para acercarnos al mundo profundo de un artista que marcó una época y cuya obra sigue siendo un referente imprescindible", ha destacado el diputado.

"ESPACIO ÍNTIMO Y ENRIQUECEDOR"

La muestra se encuentra en la planta baja del Museo, en un espacio que se ha montado ex profeso para su "correcta exhibición". Como ha explicado el director del MUBAG, Jorge A. Soler, y comisario de la muestra junto a la técnico María Gazabat, "al celebrarse este aniversario tan especial" se pensó "en un original discurso expositivo".

"Contactamos con los descendientes y con coleccionistas de esta figura clave de la primera mitad del siglo XX alicantino, para componer, con sus préstamos temporales de obra, un espacio íntimo y enriquecedor", ha apuntado.

Soler se ha referido a la "estrecha relación que une" al museo con el pintor alicantino, "parte integrante o complemento imprescindible de muchas exposiciones y el autor más estudiado porque es el pintor al que más artículos se han dedicado" en 'Cuadernos del MUBAG'.

RECORRIDO

'Emilio Varela. Una ensoñación intimista' parte de tres pinturas principales en las que el artista emplea el recurso del "cuadro dentro del cuadro" y se corresponden con tres interiores de la casa que habitó la familia en Alicante.

"A partir de estas tres pinturas al óleo, dos interiores y un autorretrato, se disponen otras pinturas y otros dibujos que escapan de su obra principal configurando novedosos conjuntos visuales", ha manifestado Gazabat.

A estos tres conjuntos se suman otras agrupaciones con las que se crean juegos visuales. La pintura "inédita" de 'La anciana' se expone junto a una fotografía, cuyo original se conserva en el Archivo de la Fundación Mediterráneo, en la que aparece un joven Varela en la escuela de pintura de Joaquín Sorolla en Madrid.

El itinerario se clausura dedicando un "espacio especial" a la "extraordinaria amistad" entre Varela y Oscar Esplá, del que se rememora el 50 aniversario de su fallecimiento. El retrato que el artista Maurice Fromkes (1872-1931) dedica al compositor alicantino en 1926 --depósito del Museo Nacional del Prado-- se exhibe junto a unas palabras que Esplá escribió sobre el artista y junto a otros tres cuadros de Varela.

Entre las obras "inéditas" que se exponen está también el retrato del pintor alicantino Andrés Buforn (1877-1943), "gran amigo" de Varela, así como los de su madre, María Aragonés, y su hermano, Antonio Buforn.

Además, se exhiben retratos de familiares de Varela como su madre Manuela Isabel; su hermano, Joaquín Varela Isabel, o los de algunos sobrinos, así como algunos dibujos de figuras femeninas abocetadas a grafito y apuntes de figuras de arlequines coloreados.

Las obras de los prestadores particulares proceden de las colecciones de José Luis Antequera, Canales Alonso, Familia Martínez, Federico Mingot Gea, Manuel Sánchez Mollor, E. Varela, José Antonio Varela Ferrandis, Yolanda Varela Ferrandis, Nayara Varela Mingüens, Familia Van der Hofstadt Rovira y Familia Vinal Navarro, según ha explicado la Diputación.