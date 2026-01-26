Una muestra en el Museo de la Seda visibiliza el legado y el presente de los fabricantes de tejido valencianos

El Museo de la Seda de València da visibilidad a los actuales fabricantes locales de tejidos con una exposición que exalta el trabajo de estos artesanos. - MUSEO DE LA SEDA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Seda de València da visibilidad a los actuales fabricantes locales de tejidos con una exposición que exalta el trabajo de estos artesanos, con su labor y trabajo, "mantienen una tradición que se inició a finales del siglo XV, con la creación del Gremi de Velluters".

Espolines de Garín, Vives y Marí, Sedica, Compañía Valenciana de la Seda y Bartual Tejedores son las entidades que colaboran en esta muestra, que lleva el título de 'La industria de la seda valenciana'.

Entre otras piezas destacadas, la Capilla de San Jerónimo expone tres casullas y una dalmática, de gran valor, pertenecientes a los fondos del Colegio del Arte Mayor de la Seda.

Además, se pueden descubrir varios tejidos espolinados de la casa Espolines de Garín, entre los que figura su "famoso y mítico" espolín 'Valencia'.

Y en la sala de la Pometa, el visitante podrá contemplar unos magníficos tejidos de seda de diferentes industriales, como dos espolines cedidos por Vives y Marí.

Un espolín Blanca, en el que poder apreciar la parte trasera del mismo, o uno de sus espolines más representativos, el Luis XV, en el que se han empleado 75 colores de seda natural solo para las flores.

Hay también dos estrechos de seda de Compañía Valenciana de la Seda, uno de ellos llamado 'Valls' y otro brocatel que lleva por nombre 'Canastillo', que destaca por su marcada presencia ornamental y su elegancia clásica.

La sala de la Fama alberga seis magníficos tejidos de seda de Bartual Tejedores, Compañía Valenciana de la Seda y Sedica. Todo ellos son diseños de gran elegancia, donde la seda se convierte en un lienzo perfecto para estos dibujos.

PASAMANERÍA

En la sala de la Pasamanería se exponen piezas muy interesantes, subraya la organización en un comunicado. El 31 de octubre de 1686, el Rey Carlos II concedió el título de Colegio del Arte Mayor de la Seda al barrio de velluters. A partir de esa fecha fueron reuniéndose en el Colegio los restantes gremios, entre ellos el de pasamaneros.

La pasamanería es una artesanía que requiere de gran destreza para conseguir unas composiciones de gran belleza y colorido.