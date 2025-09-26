La muestra 'El Prado en las Calles' llega a Segorbe (Castellón) con 50 reproducciones a tamaño real

La muestra 'El Prado en las Calles' llega a Segorbe con 50 reproducciones a tamaño real - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 26 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha inaugurado este viernes en Segorbe la undécima etapa en la Comunitat Valenciana de la exposición itinerante 'El Prado en las calles', la muestra organizada por el Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España, con la colaboración de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

Esta exposición al aire libre con la que el Prado celebra su 200 aniversario reúne 50 reproducciones a tamaño real de algunas de las obras más emblemáticas de la historia del arte de las que ya han podido disfrutar en Benidorm, Ontinyent, Castelló de la Plana, Sagunto, Alicante, Vinaròs, València, Orihuela y Altea.

Pilar Tébar ha destacado que la presencia de esta muestra en Segorbe "contribuye a complementar la oferta cultural del municipio y sus alrededores, convirtiéndose en un atractivo no solo para sus habitantes, sino también como reclamo para la llegada de visitantes desde otros lugares, enriqueciendo así la gran oferta cultural de esta localidad del interior".

Asimismo, ha recordado "el gran valor didáctico de esta muestra, una oportunidad única para conocer de cerca y con todo detalle algunas de las obras maestras universales que alberga la primera pinacoteca española".

La secretaria autonómica ha felicitado al Museo del Prado y ha ensalzado la implicación de las instituciones y ha agradecido a la Fundación Iberdrola España su participación en esta iniciativa.

Tébar ha estado acompañada durante el acto por la alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, y por el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, quien ha subrayado la importancia de esta muestra. "Sacamos el arte a la calle con magníficas reproducciones que permiten a los visitantes vivir una experiencia muy similar a la de recorrer la propia pinacoteca. Es una exposición amena y cercana, que invita a detenerse y observar cada detalle", ha apuntado.

Tras su paso por Segorbe está previsto que 'El Prado en las calles' llegue a Gandia y después a Sant Vicent del Raspeig, donde concluirá su periplo por la Comunitat Valenciana.

50 REPRODUCCIONES

'El Prado en las calles' tiene como objetivo acercar al público las colecciones del Museo Nacional del Prado mediante 50 reproducciones a tamaño real de obras maestras pertenecientes a las escuelas Española, Italiana y Flamenca.

Las imágenes van acompañadas de cartelas explicativas, códigos QR y paneles informativos que permiten contextualizar las obras y conocer las diferentes escuelas representadas en la colección permanente del museo.

A través de estas piezas, los visitantes pueden adentrarse en la historia de España, de Europa y del arte occidental, guiados por nombres como Goya, Velázquez, El Greco, Rubens, Durero, Rembrandt, El Bosco, Tiziano o Caravaggio, entre otros.

El proyecto 'El Prado en las calles' arrancó en 2020 en Castilla-La Mancha y desde entonces ha recorrido Castilla y León, Extremadura y Andalucía, cosechando una excelente acogida en todas sus etapas.