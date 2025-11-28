Una muestra repasa en Dénia el recorrido vital y literario de Juan Chabás, poeta alicantino de la Generación del 27

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero (d), y la autora Àngels Gregori (i) dialogan sobre el papel del poeta alicantino Juan Chabás en Dénia (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE DÉNIA

ALICANTE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Dénia (Alicante) rinde homenaje a la trayectoria vital y literaria del poeta Juan Chabás Martí (1900-1954) con una exposición en su municipio natal. La muestra se enmarca en la celebración del 125 aniversario del nacimiento del escritor, promovida por el Ayuntamiento dianense.

El Instituto Cervantes participa en el homenaje de este autor que considera "esencial" en la literatura española del siglo XX. Además, el próximo martes, 2 de diciembre, la Caja de las Letras, ubicada en su sede en Madrid, recibirá un legado del poeta alicantino.

Poeta, narrador y crítico vinculado a la Generación del 27, Chabás supo conjugar la innovación estética con un "firme compromiso intelectual". Su obra, que incluye títulos como 'Espejos', 'Puerto de sombra' y el estudio 'Literatura española contemporánea (1898-1950)', constituye un "importante legado de pensamiento y creación", según ha destacado la institución en un comunicado.

La muestra está comisariada por Àngels Gregori, poeta y comisaria del Ministerio de Cultura para la celebración del centenario de la Generación del 27; Rosa Seser, responsable del Arxiu Municipal de Dénia, y Llúcia Signes, jefa del àrea de Bibliotecas.

CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN

El Ayuntamiento de Dénia, a través de un comunicado, ha explicado que la exposición 'Juan Chabás, la mirada atenta de la Generación del 27' es uno de los "hitos" del programa de actos en torno a Chabás, que se prolongarán hasta el próximo año.

En la entrada, como nexo entre las dos salas en las que se desarrolla la exposición, se puede observar parte de la famosa fotografía del grupo de la Generación del 27 tomada en Sevilla el 16 de diciembre de 1927 y atribuida a Pepín Bello, en la que aparecen Rafael Alberti, Federico García Lorca y Juan Chabás.

Una de las salas está centrada en la relación de Chabás con Dénia y su punto de referencia literario y vital. Fotografías procedentes del Arxiu Municipal, del Museu Etnològic y del archivo de Javier Pérez Bazo permiten ilustrar esta trayectoria vital.

También se exhibirán obras como el busto que le realizó en Cuba el escultor Enrique Moret, donado a la ciudad de Dénia, así como el cuadro que le dedicó Joan Castejón, un dibujo de Rafael Alberti y dibujos de Pérez Carrió y documentación relevante como algunos de los pocos ejemplares que se conservan del periódico 'El País' que el poeta dirigió.

La otra estancia contiene un repaso a su biografía: el traslado familiar a Madrid, los años de formación, los viajes y vivencias, las primeras obras, el paso por la Residencia de Estudiantes y su "implicación" con la llamada Generación del 27 y la Guerra Civil y el exilio.

También el periplo de París a La Habana, acompañado por sus padres; su amistad con intelectuales en el exilio, como Max Aub; el matrimonio con su última esposa, Aida Valls; los tiempos de universidad y su temprana muerte en La Habana en 1954.

Asimismo, se expondrán los originales, primeras ediciones, de la obra de Juan Chabás, además de las primeras obras de poesía, de difícil localización; los trabajos de traducción; las novelas originales y los diversos ensayos, junto a dibujos originales de Chabás, un poema manuscrito y la máscara mortuoria del autor, obra de Enrique Moret.

DIÁLOGO ENTRE GARCÍA MONTERO Y GREGORI

García Montero ha participado en una conversación junto a Gregori bajo el título 'La Generación del 27 y Juan Chabás', en la que han abordado la figura del autor homenajeado y las "influencias literarias de sus contemporáneos".

La participación del Instituto Cervantes en los actos de homenaje a Chabás se completará con un legado, el martes 2 de diciembre a las 11.00 horas, en la Caja de las Letras en la sede de Madrid. A su conclusión, habrá una mesa redonda en la que intervendrán el crítico literario Domingo Ródenas y los escritores Francisco Javier Díez de Revenga y Javier Pérez Bazo.