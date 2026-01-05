Una mujer da a luz a su bebé en un portal de Alcoy

   ALICANTE, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Un equipo médico del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU) ha asistido este lunes en Alcoy (Alicante) a una mujer de 31 años que a la llegada de los servicios sanitarios ya había dado a luz a su bebé, una niña, en un portal de un edificio de la calle Sant Mateu de la localidad.

   Según han confirmado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), sobre las 8.25 horas han recibido el aviso para desplazarse al lugar, donde una mujer se había puesto de parto.

   A la llegada del CICU, los sanitarios han procedido a cortar el cordón umbilical ya que la niña ya había nacido. En este caso, han indicado que ha sido un embarazo a término, el cuarto de la madre que, al igual que su hija, están en buen estado de salud. Ambas han sido trasladadas al Hospital Virgen de los Lirios.

