Una mujer denuncia por acoso sexual al alcalde pedáneo de Arenales del Sol (Elche), que es destituido

ALICANTE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer residente en Arenales del Sol (Elche) ha interpuesto ante la Policía Nacional una denuncia contra el alcalde pedáneo, Alejandro García Raduán, por acoso sexual. Tras conocer los hechos, el alcalde de Elche, el 'popular' Pablo Ruz, ha procedido a cesarlo este mediodía de "inmediato".

Según expone esta vecina en la denuncia, interpuesta esta mañana y a la que ha tenido acceso Europa Press, el alcalde pedáneo, el 'popular' Alejandro García Raduán, presuntamente comenzó a proferir una serie de expresiones de carácter sexual y cosificador, como que podría tenerla registrada en su agenda de contactos del teléfono móvil bajo la denominación 'putita' y llegó a plantearle hacerle fotos en la playa "en tanga".

La mujer relata el pasado 22 de abril, sobre las 13.30 horas, se encontraba en la vía pública junto a otras persona y García Raduán, alcalde pedáneo, inició una conversación con ella "de carácter informal".

En un primer momento, manifestó a la mujer conocer su afición por el deporte de la calistenia y comentó que próximamente iba a inaugurarse un parque destinado a dicha actividad. Seguidamente, tras ofrecer su colaboración profesional en actividades deportivas, el político "de manera sorpresiva y sin mediar consentimiento alguno", subraya la denunciante, comenzó a proferir "una serie de expresiones de carácter sexual y cosificador".

Concretamente, de acuerdo al atestado, le dijo que podría tenerla registrada en su agenda de contactos del teléfono móvil bajo la denominación "PUTITA", expresión que provocó a la denunciante "una inmediata sensación de humillación y profundo malestar".

"Lejos de cesar en su actitud, --continúa-- el denunciado continuo de forma reiterada con un discurso de contenido sexual y degradante, realizando, entre otros, los siguientes comentarios: me sugirió que debía 'ponerme pechugas' para que él pudiera fotografiarme, afirmando que ello aumentaría su visibilidad en sus propias redes sociales; volvió a expresar, en términos literales, que debía 'ponerme pechugas para presentarme a programas de televisión de contenido sexualizado, como 'La Isla de las Tentaciones'; me planteó hacerme fotos en la playa en tanga y me instó en repetidas ocasiones a hacerme un OnlyFans para enseñar el culo".

Además, la denuncia hace constar que, mientras la mujer mantenía una conversación con su acompañante acerca de un piercing en el ombligo, el alcalde, en presencia de la citada testigo, espetó: "ponéroslo en la pepitilla" (sic), lo que motivó un reproche verbal.

La vecina sostiene que las conductas descritas se produjeron "en un contexto de clara asimetría, dada la condición de autoridad del denunciado como alcalde pedáneo, su posición social en la comunidad y la notable diferencia de edad".

Finalmente, el atestado recoge que a las 15.30 horas del 22 de abril se personó en el lugar una dotación de la Policía Local de Elche y quedó registrada su intervención.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Elche han aseverado que, ante el conocimiento de la existencia de una denuncia contra esta persona por un presunto acoso sexual, ha procedido a destituirlo este mismo mediodía. La resolución de cese del alcalde-pedáneo está firmada por el primer edil a la 12.50 horas.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha recalcado que condena "de manera tajante e inequívoca cualquier conducta de este tipo, que no tiene cabida en ningún estamento de la sociedad y mucho menos en un representante municipal".