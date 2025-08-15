Una mujer muere atropellada en la avenida Pintor Xavier Soler de Alicante

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

ALICANTE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido este viernes por la tarde tras sufrir un atropello en la avenida Pintor Xavier Soler de Alicante, según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro ha ocurrido sobre las 18.30 horas y hasta el lugar se ha movilizado una unidad de SAMU, pero solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer, cuya edad se desconoce.

Según ha avanzado el diario Información, el accidente ha ocurrido cuando la víctima cruzaba una zona donde no hay paso de peatones.