Multa a un bombero forestal por injuriar a la exconsellera Bravo en X: "Tiene el mérito de acostarse con el jefe"

Archivo - Ciutat de la Justicia de València (imagen de archivo) - GVA - Archivo

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un bombero forestal pagará una multa de 900 euros por injuriar en 2023 a la que fuera consellera de Justicia en el gobierno del Botànic, Gabriela Bravo, en la red social Twitter --actualmente X--, donde escribió el mensaje: "No se lo tengáis en cuenta, esta señora tiene el mérito de acostarse con el jefe (peluquines) y nos exige a nosotros mérito y capacidad".

Como consecuencia, Bravo --a la que no menciona expresamente pero con este comentario respondía a unas declaraciones de la entonces cargo público en la misma red social-- se sintió "fuertemente menospreciada y humillada, máxime teniendo en cuenta que los hechos, además de publicarse en la red social, tuvieron repercusión pública habida cuenta el cargo público que ella ostentaba y su condición de pareja del entonces presidente de la Generalitat Ximo Puig", recoge la calificación fiscal.

El hombre se enfrentaba a una pena inicial de un año y tres meses de prisión por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo con el ministerio fiscal por el que se le ha rebajado la pena al pago de una multa de 900 euros por un delito de injurias a la autoridad con agravante de discriminación por género.

Así mismo, el hombre tendrá que pagar una indemnización de 3.000 euros y se le ha establecido un alejamiento respecto de la exconsellera de tres años, según ha podido saber Europa Press.

Los hechos se remontan a abril de 2023, cuando el hombre publicó en esa red social el siguiente contenido: "No se lo tengáis en cuenta, esta señora tiene el mérito de acostarse con el jefe (peluquines) y nos exige a nosotros mérito y capacidad... Cuando llevamos media vida trabajando en esto. Claro que nosotros no comemos pollas, apagamos incendios y eso no debe ser lo que quieren".