Multan a un hombre por verter escombros en un paraje de El Campello - AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de El Campello (Alicante) ha abierto un expediente sancionador a un hombre acusado de verter sacos de escombros y restos de obra en un paraje de Cala Merced con abundante vegetación. Esta acción, según el cuerpo policial, culminará con la imposición de la multa "más elevada" que contempla la normativa para estos casos.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, sobre las 18.30 horas, cuando el varón, convencido de que no lo veía nadie, al parecer accedió a la zona, detuvo el camión que conducía y dejó en mitad del camino los desechos.

Varios vecinos observaron al hombre perpetrando esta acción incívica y captaron imágenes de ello. Cuando las instantáneas obraron en poder del Ayuntamiento, la Policía Local revisó las grabaciones de esa tarde de todas las cámaras instaladas en la zona hasta localizar el camión cuando entraba y salía del paraje.

El concejal de Seguridad, Rafa Galvañ, ha señalado en un comunicado que este caso "constituye un ejemplo magnífico de colaboración ciudadana contra vertidos y comportamientos tan reprochables".

"El conductor no tiene excusa posible ni escapatoria para hacer frente a la multa que en unos días le llegará a casa. Si le pica el bolsillo, quizás la próxima vez se lo piense dos veces antes de verter residuos en la vía pública", ha sentenciado el edil.