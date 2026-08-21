Los municipios afectados por las fuertes tormentas evalúan los daños y trabajan en recuperar la normalidad

VALÈNCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los municipios afectados por el frente de tormentas que atravesó este jueves la Comunitat Valenciana trabajan en recuperar la normalidad de los graves desperfectos causados, así como revisando las instalaciones municipales y parques y jardines cerrados para determinar cuándo pueden reabrirse con seguridad. Por ello, piden a la población "paciencia, comprensión y colaboración".

Las tormentas dejaron a su paso reventones térmicos, fuertes rachas de viento, de hasta 149 km/h en Sumacàrcer, descargaron 84,4 l/m2 en Barxeta y un total 141 rayos impactaron hasta las 20 horas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana, lo que provocó graves desperfectos, zonas inundadas y la caída de árboles y ramas, cornisas y piedras. Solo el Consorcio de Bomberos de Valencia realizó 120 actuaciones relacionados con este episodio.

Este viernes toca evaluar los daños y repararlos. Es el caso del Ayuntamiento de Carcaixent, uno de los más afectados por sufrir un reventón térmico de "magnitudes extraordinarias". Así, desde primera hora de la mañana los servicios municipales, junto a Bomberos y con la coordinación y la hoja de ruta del CECOPAL, están trabajando y el Ayuntamiento recuerda que hasta nuevo aviso está "totalmente prohibido" transitar por parques, jardines y zonas árboladas para "facilitar los trabajos".

Sí se han reabierto la piscina descubierta y el cementerio tras revisar su estado. Asimismo los técnicos de Iberdrola trabajan para solucionar el fallo de tensión y restablecer el suministro de electricidad lo antes posible.

En Alzira ya se han abierto los parajes naturales de la Murta y Casella y el cementerio, pero siguen cerrada la ciudda deportiva Jorge Martínez Aspar y la piscina de verano y el Ayuntamiento pide precaución a los vecinos.

En Cullera el viento superó los 132 km/h y se registró un reventón térmico que redujo la temperatura en 15°C en solo unos segundos que dejó numerosas ramas caídas, averías en fachadas, contenedores desplazados, y otros incidentes en carpas y terrazas. Por ello, el Ayuntamiento informa de que los parques y jardines del municipio no abrirán hasta que los servicios municipales evalúen el estado del arbolado, y pueda garantizarse la seguridad en diferentes espacios.

En Sueca las unidades municipales de Cecopal trabajan en la eliminación de árboles y ramas caídas, la limpieza de las vías afectadas y las tareas necesarias para restablecer la normalidad, al igual que en Tavernes de la Valldigna, donde los rayos causaron diversos conatos de incendios que pudieron ser extinguidos, pero las lluvias torrenciales causaron inundaciones en diversas vías, caminos o zonas de las playas en los que se está trabajando para despejar estas áreas. Desde Gavarda se avisa que los trabajadores municipales trabajarán durante unos días para recuperar la normalidad.