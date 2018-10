Muñoz Puelles visibiliza a los escritores "completamente ignorados" al recibir el Premi de les Lletres

Publicado 09/10/2018 14:47:00 CET

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor valenciano Vicente Muñoz Puelles, que ha recibido el Premi de les Lletres este 9 d'Octubre, ha aprovechado la ocasión para

dar visibilidad a otros escritores "que no tienen estos honores nunca y son igual de buenos y son completamente ignorados". "Siempre pienso en ellos, este premio es también para los escritores que no se dan importancia", ha indicado a los medios.

Así se ha pronunciado el reconocido novelista y autor de cuentos en declaraciones a los medios a su entrada al Palau de la Generalitat, donde ha recibido este premio, que se concede cada dos años, y que "necesitaba". "Es importante, sí, sobre todo lo necesitaba, me hubiera enfadado mucho si no me lo hubieran dado, ya era hora", ha apuntado.

Por ello, ha afirmado estar "muy contento" porque supone un reconocimiento "no solo a la labor literaria, sino al tesón, al cuidado del estilo, a un montón de circunstancias". "Yo vivo para escribir, puede que escriba 12 horas al día todos los días, entiendo que eso al final, de alguna manera, merece un reconocimiento", ha agregado el escritor, que ha publicado hasta la fecha 229 títulos.

También ha admitido que puede sentirse "bastante afortunado" porque "hay montones de escritores desconocidos que ni siquiera publican". En ellos, ha dicho, piensa siempre y este premio "es también para los escritores que no se dan importancia".

Entre los galardonados al Mérito Cultural, el cantante Lluís Miquel ha señalado que para él este reconocimiento "significa una satisfacción".

"Y mucho agradecimiento por acordarse de los que hemos pasado toda la vida luchando por una cultura nueva y buena para todos", ha dicho en declaraciones a los medios el también productor musical.

También ha recibido este reconocimiento la ilustradora Paula Bonet, para quien es "un honor" que la Generalitat "premie así a la cultura", reconociendo a su vez la admiración que siente por Ana Juan, ilustradora que ha sido a su vez distinguida como Embajadora de la Comunitat.