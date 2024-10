Mus activará la agencia de protección del territorio y creará un veterinario municipal en ciudades

Agilizará licencias urbanísticas y presentará una estrategia valenciana de economía azul

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha prometido "poner en marcha de verdad" la agencia valenciana de protección del territorio, un proyecto anunciado la pasada legislatura que no se llegó a activar. Además, ha anunciado que todos los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán un veterinario municipal y la implantación esta legislatura de "la primera aseguradora veterinaria".

En su comparecencia en Les Corts para exponer las líneas de su departamento, que asumió en julio con la remodelación del Consell, ha señalado que sus prioridades serán la sostenibilidad, el equilibrio entre rentabilidad y responsabilidad y la colaboración social para consolidar un modelo que haga de la Comunitat "atractiva para las inversiones". Para ello ha abogado por un crecimiento sostenible y colaboración público-privada "sin complejos".

En infraestructuras, ha apostado por un transporte público "adaptado a nuevas demandas y con los mayores estándares de calidad" y, como ejemplo, ha mencionado el récord de 63 millones de usuarios en el primer semestre. Al finalizar el año espera alcanzar 100 millones en Metrovalencia y 20 en el TRAM d'Alacant, gracias a las rebajas de abonos y la gratuidad para jóvenes, que han supuesto un esfuerzo pese a la "infrafinanciación".

Además, ha reivindicado que el tramo Gandia-Oliva-Dénia sea compatible con el Tren de la Costa, "olvidado" por el Gobierno, y le ha exigido la construcción de nuevos enlaces en la AP-7, la ampliación del 'by-pass', la mejora de la conectividad del puerto de València o la ampliación de los aeropuertos de Valencia y Alicante.

En medio ambiente, ha apostado por una gestión desde el sentido común y el máximo consenso, protegiendo el entorno con "equilibrio". Como ejemplo ha destacado el impulso de la declaración de l'Albufera como Reserva de la Biosfera y ha lamentado que "no recibe el agua que el Gobierno debería de transferir por ley". En los parques naturales, ha avanzado la intención de impulsar la declaración del de la Sierra Escalona y de crear circuitos adaptados para personas con discapacidad.

AGENTES MEDIOAMBIENTALES

En prevención de incendios, ha indicado que en octubre se reunirá la primera mesa del programa de vigilancia preventiva y ha anunciado un anteproyecto de ley para establecer un cuerpo de agentes medioambientales, "abandonados durante años".

También ha garantizado que la nueva ley forestal se ajustará al contexto social tras 30 años de la norma actual. Entre las novedades, se creará un registro de pruebas de deportivas en estos espacios en colaboración con federaciones.

CAZA

Respecto a la caza, ha hecho hincapié en que "este Consell seguirá apoyándola de forma decidida" y considerará infracción grave dificultarla. Se unificarán los criterios en las tres provincias, se defenderá al cazador como "aliado" en la gestión de las montañas y se impulsará un plan contra la sobrepoblación de especies junto a Agricultura y Sanidad.

Paralelamente, se ha marcado como objetivos que las ciudades sean 'pet friendly', un plan contra el abandono animal y 900.000 euros en ayudas a protectoras. Como novedad, ha anunciado que todos los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán un veterinario municipal y la implantación esta legislatura de "la primera aseguradora veterinaria".

RENOVABLES

En cuanto a las renovables, el conseller ha reiterado su apuesta por no obstaculizar proyectos y agilizar autorizaciones. En comparación al anterior gobierno, ha resaltado que en el primer año del Consell se han resuelto 95 solicitudes frente a 52 del Botànic: "Nuestro plan de choque ha funcionado para todos".

Sobre el cambio climático, ha garantizado que en la ley se introducirán medidas para "cambiar el diseño del marco fiscal". "Sostenibilidad sí, pero con equilibrio: queremos que la gente y las empresas hagan las cosas bien, no que dejen de hacerlas", ha reiterado, y ha recordado la intención de impulsar un nuevo plan integral de residuos.

LEY URBANÍSTICA Y COSTA

Dentro del ámbito territorial, el conseller ha explicado que la ley urbanística que sustituirá a la LOTUP servirá para simplificar procedimientos y agilizar tanto planes urbanísticos y licencias como declaraciones de interés comunitario y actividades terciarias y de ocio en suelo no urbanizable.

Quiere abordar el "problema" de las actividades económicas ya implantadas en este tipo de suelo, "siempre con medidas paisajísticas, medioambientales y colaborativas con la administración", además de revisar los procesos de regularización de viviendas en situación de "alegalidad" y favorecer a municipios en riesgo de despoblación.

Respecto a la costa, en unos días llevará al pleno del Consell su Ley de Protección y Ordenación. Cuando entre en vigor, pedirá al Gobierno la transferencia de la gestión del dominio público marítimo-terrestre, de manera que dependan de la Generalitat las autorizaciones y concesiones de actividades en la costa, "una revolución normativa".

Mus ha exigido al Gobierno que acabe con los "injustos deslindes", que retome 61 actuaciones pendientes y que deje así de "castigar a los municipios del litoral valenciano".

Al mismo tiempo, ha anunciado que en las próximas semanas presentará una estrategia para la economía azul y ha reiterado la necesidad de una nueva estrategia territorial y de revisar el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), al considerar que ha generado dudas y conflictos.

HUERTA Y AGUA

Sobre la Ley de la Huerta, se reformará para "reducir obstáculos legales", facilitar la declaración de enclaves de recuperación y defender a los agricultores: "Queremos protegerlos como promotores y dinamizadores de la actividad económica y como agentes imprescindibles para la protección del medio ambiente".

En materia de agua, Mus quiere "dar la vuelta a una situación de estancamiento", para lo que en 2025 se volverán a congelar las tarifas del canon de saneamiento, se destinarán 104 millones para mejorar estaciones de depuración y se impulsará un plan de obras de la EPSAR con 90 millones.

OPOSICIÓN

Desde la oposición, Miguel Pascual (Vox) ha felicitado a Mus por el hecho de que haya "alguien al timón" que acabe con "tanto descontrol" del Botànic. Ha exigido unas infraestructuras "en condiciones" y le ha instado a reclamar al Gobierno las ampliaciones de aeropuertos, el soterramiento de las vías en Alfafar o la ejecución del Plan de Cercanías.

Mientras, Juan Bordera (Compromís) ha calificado de "esperpento" los "parches" al regadío y la ganadería, y ha instado al conseller a "asumir la realidad" y dejar de decir "chorradas" como las autopistas de agua: "Tenemos al PP de toda la vida: pelotazos y parches".

Desde el PSPV, Mª José Salvador ha avisado al conseller de que se ha "subido a un tren que ya está en marcha" en una Conselleria que ha sufrido "el mayor recorte de presupuesto" y, por ello, le ha afeado que esté "permanentemente girando la cabeza hacia Madrid para llorar" a un Gobierno que invierte "más que nunca" en la Comunitat. Y ha tildado de "cuento chino" la compatibilización de crecimiento con actividad económica.

Por contra, el 'popular' José Ramón González de Zárate ha afeado a Compromís y PSPV que en ocho años de Botànic no "hicieron nada" y ha defendido el trabajo de Mus y su antecesora, Salomé Pradas. "Vertebrar y no partidismo, que es lo que hacía el Botànic", ha subrayado. También ha defendido que el Consell no hace "pelotazos" con el territorio sino "dar oportunidades".

En su réplica, Martínez Mus ha incidido en la situación "tercermundista" de los Cercanías, ha avisado de los "retrasos" del Corredor Mediterráneo que "ni tiene fecha ni se le espera" y ha reivindicado el equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad.