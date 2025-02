Mus pide a la CHJ "agilidad y certezas" sobre obras para evitar inundaciones: "No podemos ir a ritmos anteriores al 29O"

La entidad dice que se trabaja para aprobar actuaciones "a la mayor brevedad" y plantea para 2025 licitar el encauzamiento de la Saleta

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha pedido este jueves a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "agilidad" y "certezas" respecto a las obras que se han de acometer para evitar inundaciones en la Comunitat Valenciana tras la dana del pasado 29 de octubre que devastó diferentes localidades valencianas.

"Necesitamos más intensidad, necesitamos cambiar el paso y que el ritmo sea otro en todas las actuaciones que hay pendientes", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que "hace falta más" que decir que "están trabajando" y que se hace "a buen ritmo". "El problema es que aquí no se ha cambiado el paso" y que se continúa "pensando en términos anteriores al 29 de octubre. No podemos ir a ritmos ni a planificaciones anteriores. Tenemos que ir a otro", ha asegurado.

Martínez Mus se ha pronunciado de este modo tras la reunión que ha mantenido esta jornada con el presidente y otros representantes de la CHJ para hablar de esas actuaciones, "en particular en todo lo que tiene que ver con la lista de obras pendientes que tiene el Plan de Riesgos de Inundación". El conseller ha instado a "intensificar todas las medidas que hubieran sido básicas si las hubiéramos tenido hechas el día del 29 de octubre".

El responsable autonómico ha resaltado la necesidad de "saber exactamente qué planificación temporal y económica hay para este tipo de obras de prevención, para poder planificar también territorialmente" desde la Generalitat. "Necesitamos saber cuál es el estado de cada uno de los proyectos y de cada una de las actuaciones que tiene que hacer la CHJ para poder avanzar", ha insistido.

Además ha resaltado que la administración autonómica ha hecho "una parada" por lo que respecta a "la planificación territorial, especialmente de la zona dana" y que debe conocer "dónde puede continuar trabajando". Así, ha considerado conveniente tener esa herramienta para "planificar el futuro" y "saber exactamente dónde esta en este momento la CHJ".

Vicente Martínez Mus ha aseverado que le hubiese gustado salir de la reunión con los responsables de esta institución con "más contenido, más fechas, más actuaciones y datos concretos" porque "estamos un poco igual: estudiando, preparando" pero sin "pasos adelante en las obras". "No hay intención de reprogramar, simplemente de cumplir los objetivos que ya tenía antes de la dana y para mí eso no es suficiente", ha agregado.

"En la cuenca del Magre no había ninguna previsión y nos cuentan que han iniciado los estudios, pero tampoco cómo van a continuar las medidas de prevención", ha expuesto, a la vez que ha censurado que no se ofrezcan "certezas de cuándo se van a hacer cada una de las actuaciones", "no sólo en la zona afectada sino en toda la Comunitat". "Hay actuaciones que están prácticamente carentes incluso de proyectos", ha indicado.

"VAMOS A SER INSISTENTES"

Preguntado por si desde la Generalitat se adoptará alguna medida para que la agilidad que reclama se haga efectiva, el conseller ha respondido: "Nosotros vamos a ser insistentes y reivindicativos, como nos toca ser". "Al final, estamos defendiendo los derechos de muchos valencianos que necesitan certeza, conocer cada una de las programaciones, cuándo está previsto hacerla y cuánto hay presupuestado para hacerla", también con el fin de "saber qué se puede hacer hoy, el año que viene y en quince años".

Martínez Mus ha reiterado que la planificación territorial que compete al Consell está "totalmente condicionada a la actuación de la CHJ". "El futuro de la planificación territorial pasa por saber qué va a hacer la CHJ, cuál es su ruta y ahí no podemos hacer otra cosa más que insistir y, sobre todo, pedir certeza a parte de agilidad en la actuación", ha insistido. "Queremos que se acelere el ritmo de la tramitación" y "que se pongan recursos extraordinarios" porque "no podemos continuar con una marcha ordinaria ante la situación que hemos padecido", ha apostillado.

"PARA ACELERAR TODO EL PROCESO"

Desde la CHJ, han afirmado tras la reunión, en un comunicado, que su presidente, Miguel Polo, ha detallado el estado de tramitación de los proyectos del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación que afectan a la cuenca del Poyo, Pozalet y Saleta. Asimismo, ha apuntado que ha recordado que "l Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja en la adaptación y actualización de estos proyectos, con la idea de que las obras del proyecto del encauzamiento del barranco de la Saleta se puedan licitar durante el segundo semestre de 2025".

Respecto al resto de proyectos, la CHJ ha añadido que Polo ha señalado que desde esta entidad se trabaja "para que su aprobación pueda realizarse a la mayor brevedad posible", además de insistir para ello "en la importancia de una buena coordinación y colaboración entre administraciones" dirigida a "acelerar todo el proceso".

La confederación ha destacado, "para actualizar y adaptar todos estos proyectos a la situación actual, la necesidad de contar con las conclusiones de los estudios hidrológicos en los que trabaja el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), que aportarán datos objetivos y fiables del comportamiento hidráulico durante el pasado 29 de octubre en toda la cuenca del Poyo y del Magro".

La entidad ha asegurado, igualmente, que continúa trabajando en diferentes proyectos relacionados con la reducción del riesgo de inundación en otras zonas de la Comunitat Valenciana. Así, ha explicado que próximamente se licitarán, financiados con fondos propios, dos proyectos en Carcaixent y Alzira --la construcción de un elemento de protección que proteja Cogullada del barranco de Barxeta y la creación de una zona de laminación natural en la confluencia los barrancos de Casella y Barxeta--.

También ha hablado de las acción para ultimar la tramitación de tres proyectos encaminados a reducir el riesgo de inundación en la cuenca del Júcar, concretamente en los barrancos de Barxeta y de la Casella.

La CHJ ha destacado que sus responsables han solicitado información al conseller sobre el estado de los proyectos previstos en el citado plan que son competencia de la Generalitat, pero ha comentado que "las respuestas no han aclarado el grado de ejecución de las mismas o la previsión de futuro".