Mus presenta unas cuentas con 445 millones para "consolidar" la recuperación, 75 millones para carreteras y 229 para FGV

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, comparece en la comisión de presupuestos de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha explicado este miércoles que el presupuesto de su departamento para 2026 incluye 445 millones para "consolidar" la recuperación tras la dana, una dotación de 229 millones de euros para Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) y 75 millones para el mantenimiento de las carreteras.

Martínez Mus, en su comparecencia este miércoles en la comisión de presupuestos de Les Corts, ha destacado que el presupuesto de la Vicepresidencia tercera asciende a 1.100 millones de euros, una cifra "prácticamente similar a la del presupuesto para 2025, donde ya hicimos un esfuerzo para incrementar en más del 80% el presupuesto anterior".

Además, ha recordado que en este ejercicio se incorporan las competencias en energía y minas, así como el Comisionado para la Recuperación. Si se suma el sector público instrumental adscrito al departamento, integrado por entidades como FGV, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, Aerocas o Vaersa, con un presupuesto conjunto de 945,4 millones, el montante total supera los 2.000 millones.

Además de los 445 millones previstos para la reconstrucción, el resto de los recursos se distribuye entre las principales áreas de gestión de la Conselleria, con 257 millones destinados a infraestructuras de transporte terrestre, 187,5 millones a transporte y logística, 132 millones a calidad y educación ambiental y 108,7 millones a medio natural y bienestar animal.

El vicepresidente ha señalado que los principales objetivos de estos presupuestos son "la recuperación y la adaptación a episodios extremos; el impulso de infraestructuras estratégicas y de la movilidad sostenible, reforzando la vertebración territorial, el transporte público y la competitividad logística; y el equilibrio entre la protección medioambiental y el desarrollo".

RECUPERACIÓN Y PREVENCIÓN

El conseller ha señalado que, tras un "gran trabajo de reconstrucción que nos ha permitido volver a poner marcha aquello destruido en la catástrofe", se incorporan al presupuesto 445 millones para la reconstrucción tras la dana y para "consolidar el territorio con infraestructuras estratégicas adaptadas a nuevos escenarios". Todo ello a pesar de la infrafinanciación y el "maltrato por parte del Gobierno de España centrado en esconder sus casos de corrupción".

Mus ha puntualizado que la inversión dana es "algo inferior a la de 2025" debido a la finalización de obras de reconstrucción, tras una ejecución de 495 millones de euros de presupuesto dana en 2025.

Mus ha destacado la inversión de 10 millones para la construcción de colectores de aguas pluviales en Mutxamel, que supondrá el impulso al primer parque fluvial en la provincia de Alicante que contribuirá a proteger Mutxamel y Sant Joan d'Alacant. Asimismo, se dedicarán 80.000 euros a ayudas directas para familiares de víctimas fallecidas por la dana.

Con la "resiliencia territorial" como uno de los "grandes ejes", se incluye una inversión de 9 millones para impulsar los futuros parques inundables, mediante el desarrollo de las fases iniciales con los estudios del corredor verde metropolitano y las primeras expropiaciones.

La prevención de incendios forestales cuenta con una dotación de 107 millones para "reforzar las labores de vigilancia, mantenimiento y mejora de infraestructuras forestales", ha explicado el vicepresidente. Las cuentas prevén 67 millones para finalizar la reparación de infraestructuras de prevención dañadas en la dana.

Los presupuestos también contemplan inversiones en espacios protegidos y actuaciones de restauración ambiental, como la adquisición del inmueble para el futuro Centro de Interpretación del Parque Natural de la Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor, la regeneración del entorno de l'Albufera (5 millones) y los 490.000 euros para las brigadas de la Reserva Natural de las Islas Columbretes.

TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Asimismo, dentro de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Terrestre, se prevén 75 millones para conservación y mantenimiento de carreteras y 28,2 millones como aportación al soterramiento del canal de acceso de València.

Respecto al sector público instrumental, ha explicado que los presupuestos consignan 15,5 millones a Aerocas, un 3% más. Vaersa contará con 94,2 millones y EPSAR con 342 millones.

El presupuesto de FGV es de 229,2 millones de euros, 172 millones para Metrovalencia y 57,11 millones para el TRAM d'Alacant, con 111,2 millones para inversiones. Mus ha destacado el avance en la estación intermodal de Alicante, que cuenta con una inversión total de 100 millones.

Por su parte, la Autoritat de Transport Metropolità de Valencia tendrá 260,8 millones, y se incluye la puesta en marcha de seis contratos de servicio de autobús con 31 millones y 114,3 millones para asumir el coste del billete único de la tarjeta SUMA, así como 11 millones para mantener los descuentos Recuperem València.

En materia de infraestructuras, se incluyen actuaciones para la conservación y mejora de la red viaria autonómica, con proyectos ya en marcha como las rondas de circunvalación de Carlet y Villena y la próxima licitación de la ronda de Vilamarxant.

Por otro lado, el conseller ha destacado partidas como 7,8 millones de euros para el impulso de inversiones en el desarrollo de proyectos estratégicos, principalmente la compra de suelo en materia de energía destinado a Parc Sagunt II.

"INGENIERÍA LINGÜÍSTICA", "CAÍDA LIBRE" Y "PINTURA VERDE"

Por parte de los grupos, Ana Bellver (Vox) ha asegurado que las infraestructuras "no son un gasto, sino una inversión en pro de la libertad", aunque ha resaltado que los presupuestos recogen "inversiones vitales", pero ha abogado por "aumentar la ejecución". Ha reclamado "dejar de comprar la ideología de la ultraizquierda" porque la ciudadanía "quiere que la administración sea cercana, clara, eficiente y rápida y no le importa absolutamente nada más que se expresen de forma clara y concisa". "Prefiere una que responda con rapidez, menos ingeniería lingüística y más gestión", ha resumido.

Mientras, María José Salvador (PSPV) ha denunciado la "estela de recortes" de las cuentas de este departamento, con un 3% menos que en 2025, y ha asegurado que Martínez Mus está por ello "en caída libre". Ha incidido en la caída de inversiones en ámbitos como en FGV y ha señalado que el "único impulso" que tiene su departamento viene "de las obras licitadas o adjudicadas en la etapa del Botànic". "Y ni así son capaces de avanzar", ha lamentado. En materia de reconstrucción, ha criticado que no hay "ni rastro de resiliencia" en presupuestos.

Y Juan Bordera (Compromís) ha "felicitado" a Mus por el "ejercicio de marketing" que ha hecho al vender "una imagen de unos presupuestos cuando, en realidad, son más bien otra cosa: un presupuesto para Vox". "Lo único que han firmado es la supervivencia del PP en el gobierno, la supervivencia de --el 'expresident' Carlos-- Mazón jurídicamente hablando y la certificación de que son rehenes de Vox hasta el punto de cómo se han escenificado", ha expresado, al tiempo que ha señalado la "pintura verde" que a su juicio tienen las cuentas.

En respuesta, Mus ha defendido la ejecución de la Conselleria y ha pedido tener en cuenta que hay "una partida presupuestaria congelada por una sentencia de indemnización de unos derribos en Gemelos 28 en Benidorm", que "falsea los números". Si se resta también los fondos MRR, que "tienen liquidación al final y no pueden tampoco computarse". Así, cifra la ejecución ordinaria no dana en 85,8% en 2025. "Les reto a que busquen un ejercicio del Botànic con mejor ejecución", ha señalado.