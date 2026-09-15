El Museo Cardenal Tarancón de Borriana (Castellón) exhibirá piezas del retablo original de la basílica de El Salvador

El Museo Cardenal Tarancón de Borriana exhibirá piezas del retablo original de la basílica de El Salvador - AYUNTAMIENTO DE BORRIANA

CASTELLÓ 15 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El Ayuntamiento de Borriana y la Parroquia de la Basílica de El Salvador han formalizado un acuerdo de cesión en depósito por el cual la parroquia cede al consistorio de la capital de la Plana Baixa, a título gratuito y por un periodo inicial de cinco años prorrogables, una serie de objetos de alto valor histórico y artístico para su estudio, conservación y exhibición pública, como piezas del retablo original de la basílica.

La firma del acuerdo ha contado con la rúbrica del alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, y del párroco de la Basílica de El Salvador, Pedro Miguel Cid Requena. Esta colaboración institucional tiene el objetivo prioritario de potenciar la propuesta expositiva del futuro Museo Cardenal Tarancón, ubicado en el Racó de l'Abadia con una zona exclusiva para museo parroquial.

De esta forma, el Ayuntamiento de Borriana continúa dando pasos firmes en la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural e histórico del municipio. En este sentido, el consistorio ha avanzado en paralelo en la creación del Museo Cardenal Tarancón con la licitación de las obras para la rehabilitación del inmueble que albergará la sede del nuevo espacio museístico, reservando para ello una partida presupuestaria municipal de 260.000 euros.

Las piezas cedidas acompañarán a la 'Colección Museográfica del Cardenal Tarancón en Burriana', profundizando en el estrecho vínculo que unió al ilustre prelado con el templo parroquial en el que fue bautizado, tomó la primera comunión, ofició su primera misa y fue investido obispo.

Mediante este convenio, el consistorio asume de forma directa la gestión, custodia, conservación, restauración y exhibición de los bienes, garantizando su máxima preservación bajo estrictos criterios técnicos y conforme a la legislación vigente en materia de patrimonio cultural.

SELECCIÓN DE PIEZAS

El conjunto patrimonial cedido por la Parroquia del Salvador para su exposición en el futuro Museo Cardenal Tarancón está integrado por una variada selección de piezas de relevante valor histórico, artístico y devocional.

Entre ellas destacan vestiduras litúrgicas del cardenal, así como un valioso grupo de esculturas y relieves en madera policromada pertenecientes al antiguo retablo del altar mayor de la iglesia del Salvador, atribuidos al taller de Pere Dorpa -último cuarto del siglo XVI-, que representan pasajes evangélicos como la Adoración de los Reyes Magos o la Anunciación, junto a varias imágenes devocionales y de apóstoles. Estas piezas del retablo original que fue derribado y quemado durante la Guerra Civil volverán a poder ser vistas por todos los vecinos 50 años después.

Asimismo, el acuerdo abarca el patrimonio musical e instrumental de la basílica, compuesto por la puerta de celosía, el teclado, tubos y diversos elementos decorativos y constructivos del histórico órgano del templo, obra de Nicolás Salanova y Martí Viaraldró entre 1738 y 1739. La cesión se completa con imágenes policromadas del siglo XX como San Juan Bautista y San Miguel Arcángel, una litografía enmarcada de 1933, un azulejo cerámico del siglo XIX que representa el Calvario, un óleo sobre lienzo de la Eucaristía de entre los siglos XVIII y XIX y un espejo de madera dorada de gran valor.

Este museo parroquial vendrá a complementar el legado personal cedido por la familia del cardenal, que engloba piezas de incalculable valor histórico como su anillo episcopal de marfil, el báculo, la homilía pronunciada durante la coronación del Rey Don Juan Carlos I, el rosario otorgado por el papa Juan Pablo II o su máquina de escribir.

Esta iniciativa se integra dentro de la apuesta del ejecutivo municipal por dotar a la ciudad de un elemento diferencial respecto a otros destinos de la provincia. El Ayuntamiento de Borriana está reforzando su proyecto de 'Ciudad de Museos' mediante la gestión directa y reapertura del Museo de la Naranja tras 14 años cerrado, así como con ayudas para rehabilitar fachadas modernistas, con el objetivo de consolidar una red de conservación cultural y convertir el municipio en un museo al aire libre que impulse un turismo desestacionalizado.

El alcalde de Borriana, Jorge Monferrer, ha manifestado que con la firma de hoy se logra la cesión de piezas únicas que se quieren poner a disposición de todos los vecinos para seguir mejorando la oferta cultural y patrimonial de Borriana. "Este acuerdo nos permite enriquecer la exposición del Museo Cardenal Tarancón, reuniendo piezas de incalculable valor religioso y artístico que pensábamos estaban perdidas y que contextualizan la vida y trayectoria de una de las figuras más importantes de nuestra historia", ha dicho.

Por su parte, el concejal y diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell, ha explicado que desde el equipo de gobierno quieren impulsar "con orgullo" estas piezas, algunas desaparecidas desde la guerra civil, para proteger y difundir este legado, acercando el patrimonio tanto a los vecinos de Borriana como a quienes la quieran visitar.