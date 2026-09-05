El Museu de la Ciutat comienza a preparar la llegada de los sorollas de la Hispanic Society de New York

Museu de la Ciutat - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museu de la Ciutat comienza ya a preparar la llegada de las más de 200 obras del pintor Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America de Nueva York que llegarán a la ciudad para instalarse de manera provisional en el espacio expositivo municipal antes de exhibirse en el Palacio de las Comunicaciones.

Por ello, y para iniciar la mejora del edificio y el refuerzo de los sistemas de seguridad, el Palau del Marqués de Campo acogerá el inicio, este lunes 7 de septiembre, de los trabajos respectivos. La previsión es que las piezas del maestro de la luz lleguen a la ciudad a lo largo del mes de noviembre para poder exhibirse al público a principios de 2027, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

"El Museu de la Ciutat ya se está preparando para convertirse en el espacio que exhibirá las obras de Sorolla cuando lleguen a València. El Ayuntamiento ha apostado por reforzar la seguridad del espacio, por realizar trabajos de mejora y adecuación y así mostrar al público estos excepcionales fondos artísticos en el mejor espacio posible", ha señalado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

MEJORA DE LA SEGURIDAD Y OBRAS DE CONSERVACIÓN

Entre las medidas que se van a llevar a cabo en el centro expositivo se encuentran el incremento de la vigilancia y la seguridad. Cabe destacar que el consistorio ya ha modificado el actual contrato para la vigilancia privada del espacio con el fin de incrementar la presencia de guardias de seguridad, sobre todo la presencia de estos profesionales en horario nocturno.

La modificación del acuerdo con la actual empresa, cuyo contrato se firmó el pasado mes de enero, ha supuesto una inversión de 207.178,52 euros.

Por otra parte, el Ayuntamiento ya ha adjudicado las obras y trabajos necesarios para la mejora en las instalaciones del circuito cerrado de televisión e intrusión del museo por 46.162,69 euros y también se ha adjudicado el contrato para renovar las instalaciones de detección de incendios de la pinacoteca municipal por un importe de 38.575,94 euros.

En total, las tres iniciativas para ampliar la seguridad y vigilancia en el Museu de la Ciutat ante la llegada de las obras de Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America ascienden a casi 300.000 euros.

Asimismo, el consistorio también ha realizado una inversión de 350.000 euros para las obras de conservación, mantenimiento y restauración de la sala La Serre y de otros trabajos adicionales en el espacio municipal.

Esta actuación municipal, basada en el proyecto redactado por el arquitecto Jorge Bosch Abarca, contempla la reparación o sustitución de la cubierta de la sala La Serre y el refuerzo de dos vigas de madera; la instalación de una pasarela metálica para facilitar el mantenimiento de la cubierta; la restauración integral de la fachada, con limpieza de la cerrajería, la sustitución de vidrieras dañadas y reparación de grietas y cornisas; así como la conservación y restauración de las carpinterías interiores y los portones de acceso.

El proyecto incluye la puesta en valor de la cubierta interior original mediante la incorporación de un sistema de oscurecimiento regulable para mejorar las condiciones expositivas, además de la ejecución de medidas de conservación preventiva.

"La inversión de 650.000 euros en la mejora y adecuación del Museu de la Ciutat es un compromiso más del Gobierno de María José Catalá en su férrea apuesta por acercar el arte y la cultura a los ciudadanos", señala el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno

UN ACUERDO HISTÓRICO

El Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana, representados por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca, en presencia del director de la Hispanic Society of America, Guillaume Kientz, y de la bisnieta del pintor, Blanca Pons-Sorolla, firmaron el pasado mes de enero en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid el acuerdo para el traslado y exposición en València de 220 obras de Sorolla que se encuentran en la sede del centro cultural norteamericano.

El acuerdo recoge que "las obras se expondrán, con carácter transitorio y provisional, en las instalaciones expositivas de la ciudad de València, preferentemente en el Museu de la Ciutat, hasta la finalización de la adecuación del espacio expositivo definitivo", es decir, hasta que esté terminada la adecuación del Palacio de las Comunicaciones.

El Museu de la Ciutat tiene su sede, desde 1989, en el Palau del Marqués de Campo, conocido también como Palau dels Comtes de Berbedel. El edificio constituye un interesante ejemplo de arquitectura señorial valenciana y fue declarado Bien de Relevancia Local (BRL) en el año 1973; pasando a la categoría de BIC (Bien de Interés Cultural) en octubre de 2007.