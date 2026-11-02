El Museu de les Ciències invita a revivir el eclipse solar con las mejores imágenes del concurso 'AstroCiutat' - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències de València invita a ver de nuevo el eclipse solar de 2026 a través de las fotografías ganadoras de la tercera edición del concurso 'AstroCiutat', el certamen fotográfico dedicado a la astronomía que este año se ha centrado en el fenómeno que se pudo contemplar en diferentes puntos de la geografía española y europea el pasado mes de agosto.

"Habitualmente tenemos varias categorías, pero este año hemos decidido centrarlo solo en el eclipse solar que hemos vivido porque pensábamos que era algo con la suficiente entidad y importancia como para dedicarle el concurso", ha explicado a Europa Press Televisión la directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, quien ha señalado que para la convocatoria de este año se han presentado 200 fotografías.

La imagen galardonada con el primer premio, 'Los colores del eclipse', es obra de Javier Castro Chaves y captura la belleza de la variedad cromática de las diferentes fases del eclipse desde un paraje natural en la provincia de León. Para ello, el autor se centró, no solo en el eclipse, sino también en "cómo afecta al paisaje y al entorno, cómo van cambiando los los colores y la luz según avanza".

Para conseguir la instantánea ganadora, este autor fue captando una serie de fotos, según avanzaba el fenómeno durante dos horas, para ir tomando perspectivas desde diferentes puntos y, posteriormente, unir todas las imágenes en franjas verticales a modo de 'collage'.

"El resultado de la imagen me sorprendió porque hasta que no llegué a casa y empecé a componer un poco las fotos y a ordenar todas las imágenes, no pude ir viendo cómo se iban formando los colores y las luces y la verdad es que fue muy sorprendente captar todos estos detalles", ha comentado este fotógrafo.

Por su parte, la imagen de José Ángel Izquierdo '30 segundos', que se viralizó en redes sociales y en medios de comunicación, se ha hecho con el segundo premio y capta el truco de skate protagonizado por el deportista olímpico Danny León durante el momento de la totalidad del eclipse solar. Una obra que supuso "muchas horas de planificación y de trabajo, de meses y días buscando localizaciones", ha explicado su autor.

"Teníamos solo 30 segundos para que Danny León intentara hacer tres saltos. En el primero se cayó, en el segundo no pudimos hacer la foto por ajustar los parámetros de cámara y lo conseguimos en el tercero", ha relatado este fotógrafo, quien asegura que, tras captar la imagen, vivieron una "emoción enorme": "Nos empezamos a abrazar todos. Yo lo primero que hice fue echarme a llorar de emoción", confiesa.

La tercera astrofotografía galardonada en la tercera edición del concurso es 'Paranoia-Delimitando la totalidad', realizada por Iker Fernández Martínez, que refleja la sucesión de instantes del comienzo al final de la totalidad con la aparición y desaparición en ambos momentos de las denominadas 'perlas de Baily'.

FINALISTAS

También se encuentran entre las seis finalistas 'El Sol y la Luna se dan cita en Morella' que firma Eduardo Manero Serrano con su icónica imagen del eclipse sobre el cielo y la fortaleza de esta población castellonense.

Su autor ha explicado que antes del eclipse tuvo que planificar previamente la orientación de Sol para poder captar el eclipse solar total en una perspectiva que permitiera ver el fenómeno astronómico junto a la localidad de Morella. Una composición que pudo conseguir aquella tarde de agosto, aunque admite que lo vivió con algo de nervios, porque era un tiempo "muy cortito".

En el grupo de finalistas también figuran 'A crescent sunset', realizada por Rositda Dimitrova en Mallorca; y la astrofotografía 'In the shadow of daylight' de David Jerabek, tomada desde la República Checa donde el eclipse fue parcial.

Al concurso de este año han concurrido trabajos procedentes del territorio nacional y también de países extranjeros. En esta tercera edición, el jurado de 'AstroCiutat' ha estado integrado por el astrofotógrafo Jesús M. García Flores, el fotógrafo Toni Sendra, representantes de la Ciutat de les Arts i les Ciències, de los patrocinadores FotoAstro González y la revista 'Muy Interesante' así como también de los colaboradores Asociación Valenciana de Astronomía (AVA) y la Asociación Astronómica de Aras de los Olmos.

GRAN FORMATO

Un total de ocho fotografías que se podrán ver expuestas en gran formato en la zona de libre acceso del Museu de les Ciències y que responde a la implicación de esta institución con la temática astronómica. "Se nos ocurrió hace tres años vincular la astronomía con la fotografía, con otra disciplina que es un arte. Por lo que pensamos que el concurso de astrofotografía pues va mucho en la línea de lo que es el Museo", ha indicado directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Esta muestra se suma a otras actividades relacionadas con la astronomía y la fotografía, como la mesa redonda 'Eclipse 2026. Más allá de la Totalidad', que ha reunido en el Auditorio del Museu de les Ciències, y en el que ha participado el astrofotógrafo Jesús Manuel García Flores, el presidente de AstroARAs y heliofísico Joan Manel Bullón i Lahuerta, la profesora y responsable de l'Aula del Cel - Observatori Astronòmic de la Universitat de València Beatriz Ramírez.

Esta actividad divulgativa ha permitido ahondar en la oportunidad de conocer la ciencia que explica los eclipses solares, descubrir su interés para la investigación y la divulgación astronómica y acercarse a las técnicas que permiten fotografiar estos fenómenos.