La música en directo genera 384 millones de renta y crea 12.500 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana

Archivo - Imagen de archivo de un concierto del festival MUV! Música Urbana València - REMITIDA FESTIVAL MUV! - Archivo

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La música en directo genera 384 millones de renta y crea más de 12.500 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana. Este es uno de los datos más relevantes del Anuario 2025 de la Música en este territorio, dado a conocer este lunes.

El Institut Valencià de Cultura (IVC) y la Federación Valenciana de la Industria Musical (FEVIM) presentan el la tercera edición de una publicación que sirve para analizar la situación del sector, conocer su peso en la actividad económica, e identificar los retos que debe afrontar en el futuro. Este año el documento examina con atención las consecuencias de la dana del 29 de octubre de 2024 en la industria musical.

A la presentación han acudido contado la consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí; José Manuel Pastor, responsable del informe Impacto económico de la música en directo en la Comunitat Valenciana elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) incluido en la publicación; y el gerente de la FEVIM, Armand Llàcer.

El informe dibuja un sector de la música en directo en la Comunitat Valenciana "muy dinámico", con más de 2.200 empresas, y cifra en 1.465,6 millones de euros de producción adicional el impacto económico de conciertos y festivales en 2024, con una aportación de 384 millones al Producto Interior Bruto (PIB o renta) y más de 12.500 puestos de trabajo a tiempo completo anuales.

Asimismo, cabe resaltar que la actividad genera efectos económicos que se extienden a casi todos los sectores productivos y, especialmente, a la hostelería, el turismo, los servicios empresariales y el transporte.

El estudio del Ivie confirma que el peso de la música en directo va más allá del ocio y la cultura: en 2024, su actividad generó alrededor del 0,3% del PIB valenciano y el 0,6% del empleo, datos comparables a sectores industriales tradicionales.

Se destaca también el papel del público: el gasto de los asistentes a conciertos y festivales es responsable de casi el 90% de los puestos de trabajo generados por la música en vivo.

El informe apunta una tendencia estructural de crecimiento del sector que se consolida en 2024, alejada de un efecto puntual tras la pandemia. Pese a que el último trimestre del año estuvo marcado por la dana, la música en directo mantuvo su capacidad de atracción con más de 6.000 conciertos y más de tres millones de asistentes en todo el ejercicio.

DAÑADAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

Sobre la huella de la barrancada, el estudio cuantifica el efecto de las inundaciones: las ventas y el PIB generado por la música en vivo se redujeron en 7,1 y 1,85 millones de euros respectivamente. Por otro lado, se vieron dañadas infraestructuras y equipamientos, un hecho que condiciona la capacidad productiva del sector en el futuro. En este apartado también han participado miembros de entidades y profesionales que sufrieron directamente las inundaciones.

Además, se han destacado las iniciativas solidarias y las acciones implementadas por las administraciones públicas para superar el parón provocado por las lluvias.

La publicación profundiza en la estrategia València Music City. Esta iniciativa, diseñada por la Universitat de València e implementada por el Ayuntamiento de València, pone la música como eje transversal de las actuaciones del consistorio. Para conocer más detalles, se ha incluido una entrevista con el director general comisionado de València Music City, Juan Pablo Valero, así como textos de las personas encargadas de elaborar y desarrollar el proyecto.

En palabas de la consellera Ortí, "si algo nos ha enseñado este año la música valenciana es su capacidad de resistencia y de reconstrucción". "Este anuario es, por tanto, mucho más que una recopilación de datos económicos. Sobre todo, es un testimonio de la vitalidad de un ecosistema creativo fundamental", ha aseverado.

Para Armand Llàcer, "el anuario proporciona herramientas para la toma de decisiones por parte de las instituciones y, también, por las empresas y profesionales". Por lo tanto, sus páginas son "un reflejo de las fortalezas del sector, pero también una muestra de las debilidades que deben encararse de forma conjunta".

Por otra parte, el anuario se une a la celebración del 30 aniversario de la promotora Tranquilo Música. Sus responsables, Neus Aulló y Juan Enrique León, han participado en un diálogo donde explican cómo se han convertido en una de las agencias de conciertos más importantes de la ciudad de València. El trompetista David Pastor es otro de los protagonistas del documento presentado hoy.

La coordinación del Anuario 2025 de la Música en la Comunitat Valenciana ha corrido a cargo de la Valencian Music Office, con la dirección editorial de Armand Llàcer. La maquetación y el diseño gráfico es obra del estudio Estiu.