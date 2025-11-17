La música en directo y la pólvora darán paso al encendido de Navidad en València el próximo viernes

El director general de València Music City, Juan Pablo Valero (d); la concejala de Servicios Centrales Técnicos en esta ciudad, Julia Climent; y el edil de Acción Cultural, José Luis Moreno (i), en la presentación del encendido de Navidad 2025. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

"No será un acto de apretar u7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La música y la pólvora darán paso el próximo viernes por la tarde al encendido de las luces de Navidad de la ciudad de València, en la plaza del Ayuntamiento. Para esta ocasión se ha preparado, bajo el lema 'La música encén el Nadal", una ceremonia de inauguración que se desarrollará bajo el hilo conductor de un cuento tradicional navideño.

"No será un acto de apretar un interruptor y ya está, sino que será una convocatoria con un importante contenido de música y, sobre todo, de música en vivo", ha avanzado el director general de València Music City, Juan Pablo Valero, durante la rueda de prensa en la que se han dado a conocer los detalles de este encendido navideño.

El Ayuntamiento de València ha vinculado esta cita tanto a la estrategia València Music City como a los actos de celebración, el próximo fin de semana, de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Así lo han indicado junto a Valero, el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, y la edil de Servicios Centrales Técnicos, Julia Climent.

Todos ellos han subrayado la apuesta del gobierno municipal por la promoción cultural, lúdica, turística y comercial de la capital valenciana durante las próximas navidades y han animado a la ciudadanía a disfrutar de las propuestas programadas. El encendido de las luces navideñas de este año, que tendrá lugar a las 19.30 horas, se caracteriza también por una nueva y más amplia iluminación.

El espectáculo que se ha preparado para esta ocasión contará con la actuación en directo de la cantante valenciana Melani García, ganadora del programa de televisión 'Tu cara me suena', quien actuará acompañada por el pianista valenciano Eduard Marquina, especialista en música de jazz y en improvisación, ha detallado Valero. Asimismo, se contará con la presencia del violinista Federico Nathan, profesor de la escuela de música internacional Berklee València.

En el acto tomará parte también, después de su participación el encendido del pasado año, la coral Juan Bautista Comes, del Conservatorio Municipal José Iturbi de València y bajo la batuta de su directora titular, Cristina Contreras. Centro de esta actuación se podrá disfrutar de la interpretación de la niña solista Yaimar Peña.

Tras esta primera parte de música en directo, la propuesta continuará con un espectáculo que aunará música y pólvora a cargo de la empresa Pirotecnia Valenciana, de Llosa de Ranes (Valencia). Cuando este acabe, las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, acompañadas por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, procederán al encendido de las luces.

José Luis Moreno ha indicado que la intención del consistorio es celebrar además, este año y ya los siguientes también, "la festividad de Santa Cecilia, la festividad de la música, coincidiendo con el inicio de la iluminación navideña" y dado que el día de esta patrona es el 22 de noviembre". "De ahí, edil título elegido: La música encén el Nadal", ha remarcado.

Moreno ha anunciado que con este motivo, se ha preparado ya este año "un paquete global de actuaciones musicales durante" el próximo fin de semana. Este incluye dos conciertos: uno de la Banda Municipal, que actuará el domingo, y otro, de la Orquesta de València, el próximo viernes.

El edil ha destacado que a esto se suma la programación de Cultura als Barris, que se sigue celebrando este fin de semana, y las propuestas previstas en los centros culturales municipales de la Nave 3 de Ribes del Parque Central, el Chalet de Aben al Abbar, l'Escorxador, Reina 121, y la Alqueria d'Albors.

Además, en el marco de la festividad de Santa Cecilia también se van a presentar y estrenar los nuevos instrumentos musicales de fibra de vidrio, realizados por artistas falleros, que se van a utilizar a partir de ahora en las diversas actividades o eventos musicales que haya en la ciudad organizados por su ayuntamiento.

45 ÁRBOLES DE NAVIDAD POR TODA LA CIUDAD

Julia Climent ha destacado que el Ayuntamiento de València destina, "por segundo año consecutivo, 1.100.000 euros de su presupuesto para iluminar y decorar más de un centenar" de emplazamientos de la ciudad, ya sean calles, plazas, parques, jardines y puntos de las pedanías.

El espacio central de la decoración navideña será la plaza del Ayuntamiento, que contará de nuevo con un árbol de Navidad de grandes dimensiones --en esta ocasión, con cinco metros más que el año pasado, y una altura de 25 metros--. Este ejemplar lucirá una decoración renovada.

En la misma plaza, los árboles naturales de la zona peatonal brillarán con guirnaldas luminosas tipo copa, mientras que la fuente se iluminará en tonos dorados y será punto de partida de un "camino de estrellas tipo manta" que marcarán un recorrido luminoso en altura hacia las calles de María Cristina y de San Vicente, ha precisado Climent.

Además del de la plaza del Ayuntamiento, se encenderán en la ciudad otros 26 árboles repartidos por los distintos distritos y juntas municipales y se contará con otros 18 en las distintas pedanías --todos de unos 6 metros de altura--. "En total, serán 45 árboles de Navidad repartidos por toda la ciudad. Llegaremos este año de nuevo a todas las pedanías con árboles luminosos, cortinas de luces y carteles de Bon Nadal", ha subrayado la edil.

Igualmente, se dispondrá de algo más de 300 arcos y banderolas en las principales calles de la capital valenciana, con un nuevo diseño en la calle Colón y adyacentes. "Se amplían los arcos de portada que instalamos el año pasado en la avenida Reino de València, desde el tramo que va de Perís y Valero hasta el río, que el año pasado no estaba completado", ha detallado Climent.

La concejala ha resaltado que este año se contará también con arcos en la calle Castellón, atendiendo a la petición de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico tras haber estado esta vía "cerrada durante más de un año por las obras del metro". "Era importante tener ese gesto con esta zona comercial para la recuperación y reactivación del comercio", ha apuntado.

En la calle de la Paz habrá 60 arcos lágrima como el año pasado, pero con la novedad de que son de tipo glitter, material que también brilla y se ilumina durante el día. En las avenidas del Cid y de Catalunya, en las Grandes Vías de acceso a la ciudad y en la avenida JJ Dómine se han instalado cuatro kilómetros de guirnalda de luz suspendida en forma de zigzag, así como en las principales zonas comerciales --Don Juan de Austria, Paseo de Russafa y calles próximas al Mercado Central. Como novedad, esa guirnalda también se pondrá en la plaza de San Agustín.

COMETA GIGANTE, RENO 3D, ESFERA Y CAMPANA

La decoración se completará con un cometa gigante junto a las Torres de Serranos; un reno luminoso 3D en la rotonda de la avenida de la Plata próxima a la Ciudad de las Artes y las Ciencias; una esfera transitable en la plaza de Segrelles; y una campana también transitable en la plaza del Patriarca.

El Belén luminoso que el año pasado estaba en la plaza de San Agustín, se habilitará en la portada del antiguo hospital de la calle del Hospital. Además, más de 60 farolas de la plaza de la Reina tendrán adornos luminosos tridimensionales; así como 55 farolas monumentales de las grandes vías y de los puentes de Aragón, de Campanar y de las Glorias Valencianas.