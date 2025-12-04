Música a la Llum homenajeará en su concierto anual a compositores de localidades afectadas por la dana

Archivo - Músicos durante el Certamen Internacional de Bandas de Música, en la Pedania de La Torre, afectada por la dana. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa Música a la Llum, organizado por el Institut Valencià de Cultura y la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, dentro del programa de patrocinio CaixaBank escolta València, ofrecerá el lunes 8 de diciembre su concierto anual a las 18.00 horas en el Teatro Astoria de Chiva, a cargo de la Joven Banda Sinfónica de la FSMCV, bajo la dirección de Jerónimo Castelló. El proyecto para 2025 se ha orientado como una acción de "solidaridad y compromiso" tras la dana de octubre de 2024.

Este concierto recoge una selección de obras recuperadas con rigor musicológico y respeto patrimonial, con las que "se rinde homenaje a todas las sociedades musicales, a sus músicos y compositores y en los pueblos que, después de la catástrofe, continúan creyendo que la música es una forma de reconstrucción y de memoria".

Las obras que se proponen en este programa han sido todas compuestas por músicos nacidos en algunos de los municipios castigados por la dana (Albalat de la Ribera, Alborache, Algemesí, Catarroja, Guadassuar, Requena y Utiel) y estrechamente vinculados a sus sociedades musicales: Ethelvina-Ofelia Raga Selma (1911-2005), Pedro Sosa López (1887-1953), José Moreno Gans (1897- 1976), Bernardo Adam Ferrero (1942-2022), Eduard Felip (1884-1966), José Pérez Ballester (1905-1988), José Cleríes Oliver (1915) y José María Cervera Lloret (1910-2002).

De acuerdo con el espíritu de Música a la Llum, se trata siempre de obras de compositores ya fallecidos y muy poco interpretadas, cuando no directamente olvidadas. Los responsables de la iniciativa destacan, asimismo, la presencia por primera vez de una mujer compositora, Ofelia Raga.

La Joven Banda Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana está integrada por una selección de más de 80 músicos de 18 a 28 años provenientes de todas las comarcas de Alicante, Castellón y Valencia. El puesto de director se renueva anualmente y en 2025 esta responsabilidad corresponde a Jerónimo Castelló.

Jerónimo Castelló Formado en València, Madrid y Viena, Castelló ha trabajado con figuras de prestigio como Cristóbal Soler, Mark Laycock, Johannes Wildner, Arturo Tamayo, Sergio Alapont, Álvaro Albiach, John Carewe, Enrique García Asensio o Luis Sanjaime. Su versatilidad como director le ha permitido abordar repertorios de música sinfónica, zarzuela, ópera, ballet y música de cámara, además de colaborar como director asistente en diversas orquestas nacionales e internacionales.

Entre sus logros más destacados, Castelló ha sido ganador de la XXVII Edición de la World Music Competition en la categoría de dirección de orquesta en 2019, así como Primer Premio y Medalla de Oro en el XVI Concurso Internacional de Dirección José Ferriz en Montroy (2010).

También ha obtenido el Primer Premio en la primera sección del Certamen Provincial de Bandas de Música de la Diputación de Valencia en 2024. En el ámbito lírico, ha dirigido títulos como La Corte de Faraón, Bohemios, Los Claveles o La Generala, y ha destacado en la producción de La Alegría de la Huerta en el Teatro Principal de Castellón.

Su actividad profesional lo ha llevado a dirigir en escenarios de gran relevancia, como el Palau de les Arts Reina Sofía, donde en 2020 estuvo al frente del ballet Âtman, el Comiat junto con la Orquesta de la Comunidad Valenciana y la compañía Ananda Dansa.

En el ámbito internacional, ha dirigido en países como Rusia, la República Checa y Argentina, trabajando con formaciones como la PKF Prague Philharmonia, la Orquesta Filarmónica del Estado de Daguestán o la Banda Sinfónica Municipal de Mar del Plata.

Actualmente, es director titular de la Orquesta Vivaldi de La Vall d'Uixó, donde desarrolla un proyecto social, artístico y pedagógico, y director artístico de la Unió Artística Musical de Montroy.