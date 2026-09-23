Música, oferta familiar y "surtido" de festivales, en el inicio de la nueva temporada del TEM

Presentación de la nueva temporada del TEM. - TEM

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre El Musical (TEM) de València "se vuelca" en el inicio de la nueva temporada en los espectáculos familiares y los géneros musicales con una fuerte presencia de artistas y compañías valencianas. El objetivo es reafirmar "su compromiso con la diversidad de lenguajes escénicos, la creación local y su condición de sede de festivales consolidados en la ciudad".

Así se ha puesto de relieve en la presentación, este miércoles, de la primera programación bajo la dirección del nuevo coordinador del teatro municipal, José Fabra.

La agenda se articula en varios bloques temáticos donde, afirma el responsable, "haciendo honor al nombre de la institución, el acento musical actúa como eje vertebrador de un amplio abanico de géneros, desde el flamenco hasta el teatro musical, pasando por la danza y el repertorio popular, que puntean la agenda del espacio escénico durante los meses de septiembre a enero". El teatro y el teatro en valenciano, el circo y el teatro de objetos completan el programa con una importante mirada a los espectáculos dirigidos a la infancia.

A la presentación también ha acudido el concejal de Acción Cultura, José Luis Moreno, quien ha subrayado especialmente "la apuesta por nuestros artistas y por nuestras compañías, que representan el 65% de la programación, porque los teatros municipales deben ser también escaparate y plataforma para el talento valenciano".

La temporada arrancará el 25 de septiembre con 'Sonanta 3.0' de José del Tomate, hijo del maestro Tomatito y sobrino del legendario Niño Miguel, quien reinterpreta su herencia desde una mirada personal, lo que le ha convertido en una voz renovada del flamenco. En la misma línea flamenca, Rafaela Carrasco presentará el día 21 de noviembre 'Creaviva', donde se suceden nueve piezas independientes que fusionan flamenco, folclore y poesía grecolatina.

El teatro musical estará presente en los montajes 'El bar nuestro de cada día' de Chipi La Canalla, quien ha preparado el 30 de octubre una fiesta que reivindica los bares como espacio de vida; y la propuesta de concienciación social contra el acoso escolar de Off Teatro 'Bruno, el musical', los días 30 y 31 de enero.

Completarán el bloque musical las armonías a capela de Dimensión Vocal el 28 de noviembre, en cuyo espectáculo 'Con la boca abierta', combinan el humor con el beatbox y las armonías vocales; la tragicomedia musical autobiográfica en valenciano 'No-diva' de Marta Estal, sobre una antidiva de la ópera, el 17 de enero; y las andanzas de Orthemis Orchestra durante una noche de aeropuerto en 'Bon Voyage!' el 23 de enero.

El 24 de octubre, Juan Valderrama repasará el patrimonio musical en 'Historias de la copla', mientras que la Banda Simfònica Municipal de València acercará su repertorio al vecindario el 29 de octubre con la campaña 'La banda municipal, al teu barri', y el 15 de noviembre, la Societat Musical Poblats Marítims se embarcará en un viaje musical que recoge la historia y la identidad del barrio marinero en 'Sons del Cabanyal'.

Estos primeros meses de programación, el TEM acogerá diversas producciones teatrales que son "garantía de calidad", aseguran los responsables del centro cultural en un comunicado. El 23 de octubre se representará 'Mihura, el último comediógrafo', un montaje de Nave 10-Matadero y Entrecajas Producciones que rinde homenaje a los cómicos en general y al autor de una de las obras canónicas del teatro español, 'Tres sombreros de copa', en particular.

El 9 de enero llegará el momento internacional con la Companhia do Chapitô, que presentará su versión "minimalista y metateatral" de 'Rey Lear', interpretada por tres actores que exploran la ambición, el poder y los límites entre ficción, realidad y representación escénica.

MEMORIA, CUIDADOS, IDENTIDAD

Las artes escénicas valencianas mantendrán un "peso relevante" en la cartelera con propuestas de danza y teatro de texto vinculadas a la memoria, los cuidados y la identidad.

La coreógrafa y bailarina Inka Romaní se subirá a las tablas del Teatre El Musical el 8 de octubre, víspera del Día de la Comunitat Valenciana, con el espectáculo 'Fandango Reloaded', que toma el Fandango de Ayora, baile tradicional característico de nuestro folclore, como punto de partida. Le tomarán el relevo Cactus Teatre el 17 de octubre con 'Rogles de cançons i misèria', un tributo a la generación de las abuelas en la posguerra a través de cinco corrillos de mujeres que retratan la vida de un pueblo cualquiera.

En noviembre, la alcoiana Sol Picó, Premio Nacional de Danza 2016, presentará su nuevo trabajo los días 6 y 7, el estriptís infernal como acto de revelación y empoderamiento 'La Cordero y su ejército'; mientras que Contrahecho Producciones abordará la dependencia y la conciliación en la comedia 'Canviarem bolquers segons el BOE' el 14 de noviembre; y La Zafirina Teatre pondrá en escena el drama iniciático 'Nena de ningú' el 29 de noviembre.

Por su parte, la compañía La Vulgar presentará el 24 de enero 'La fe. Una historia de hermanas', una obra sobre la amistad íntima entre dos mujeres que crecen juntas en un parque de extrarradio.

Para el público infantil y la primera infancia, la temporada incluye espectáculos diseñados para fomentar la sensibilidad artística desde la edad temprana. En esta línea, el 12 de diciembre Infinito Teatro representará el musical para bebés de 0 a 3 años 'Sueños. El osito Rody y el árbol de los deseos', pensado como primera experiencia teatral de los más pequeños. El día siguiente, 13 de diciembre, será la ocasión de asistir a la propuesta circense 'Ad libitum' de Lapso Producciones, que acerca la música clásica con humor.

La compañía de danza Taiat Dansa ofrecerán la instalación interactiva y multimedia 'Gesto' el 19 de diciembre, inspirada en Kandinsky; mientras que los veteranos Bambalina Teatre Practicable evocarán a Debussy el 3 de enero con títeres y música en 'La caixa de joguets'.

La programación familiar se completa con la obra sobre el impacto de los amigos imaginarios en la infancia en 'Invisibles', de Voilà Producciones, el 27 de diciembre.