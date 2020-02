La música valenciana llega al "corazón de Europa" con la Joven Banda Sinfónica de la FSMCV

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Joven Banda Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha hecho sonar la música valenciana en el "corazón de Europa" con una interpretación en directo del 'Himno de Europa' en el hemiciclo del Europarlamento, en la sesión de apertura de la nueva legislatura del Comité de las Regiones.

Bajo la batuta de Rafa García, la formación ha hecho historia al convertirse en la primera banda valenciana que toca el 'Himno de Europa' con el que da comienzo el pleno constitutivo del Comité de las Regiones.

Con esta 138 sesión plenaria arranca la nueva legislatura de este organismo europeo que representa a los entes regionales y locales de los 27 países miembros de la Unión Europea, detalla la FSMCV en un comunicado.

Como preludio, la Joven Banda Sinfónica ha interpretado 'L'entrà de la murta' del maestro Giner, llenando así de música valenciana el Parlamento Europeo. La actuación ha estado precedida por un acto institucional con el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y el secretario autonómico para la UE y Relaciones externas, Joan Calabuig, junto a la presidenta de la FSMCV, Daniela González, y una representación de la entidad.

Inaugural #CoRplenary opens with #OdetoJoy???? to mark the start of the 7th @EU_CoR mandate 2020-2025????

Welcome to all our new #eulocal representatives!

??Performed by Young Symphonic Band of the Federation of Musical Societies #Valencia pic.twitter.com/pwDLmmAIDp