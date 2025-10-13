El musical 'Atrapadas en la ofi' vuelve al Flumen con Ricky Merino y Clara Alvarado

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Flumen de València pondrá en escena, el 18, 24 y 25 de octubre, el musical 'Atrapadas en la ofi', que cuenta en su reparto con Clara Alvarado (La Casa de Papel, La Llamada) y Ricky Merino (OT, Tu cara me suena).

Tras más de 250 funciones y cinco temporadas de éxito, el "fenómeno" de La Coja Producciones continúa su gira nacional y recala en la capital valenciana.

La obra, creada por Emma de Martino, que, además, codirige junto a Sara Pérez, transforma el día a día en una oficina en una disparatada comedia musical donde el humor, la crítica social y la emoción se dan la mano al ritmo de grandes éxitos de los años 80.

Con una puesta en escena "vibrante" y coreografías firmadas por Edu Llorens, 'Atrapadas en la ofi' "ofrece una experiencia fresca, cercana y llena de energía que ha conquistado tanto al público como a la crítica", destaca la sala en un comunicado.