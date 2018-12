Músicos, bailarines, vídeo-artistas y dj's unen fuerzas en un concierto de ocho horas en el Centre del Carme

Publicado 30/11/2018 15:25:43 CET

Músicos, bailarines, video-artistas y dj's de varios países unen su creatividad y talento para ofrecer ocho horas de concierto este sábado, 1 de diciembre, en el Centre del Carme Cultura Contemporània de València.

La Berklee College of Music es la responsable de este espectáculo innovador y multisensorial en el claustro gótico del centro de cultura contemporánea, de tres de la tarde a 23.30 horas, detalla la Generalitat en un comunicado.

'Innovation ¡En Vivo! Boniques Falsedats' llega por primera vez en el Centre del Carme. Se trata de un evento gratuito y caracterizado por su espíritu innovador, con la puesta en escena de actuaciones de varios estilos de música, sesiones de dj's, instalaciones audiovisuales y presentación de prototipos de gestión musical a lo largo de más de ocho horas.

Con esta propuesta, la Berklee entra por primera vez en el Centre del Carme abriendo una nueva línea de trabajo y de colaboración. Este espectáculo, que fusiona las nuevas tecnologías con el arte sonoro, encaja con la filosofía del centro y busca un tipo de público interesado por la interrelación de las artes, como ha explicado el director del espacio, José Luis Pérez Pont.

La música ha ocupado un lugar destacado dentro de la programación del Centre del Carme a lo largo de 2018, por lo que las actuaciones de la Berklee suponen el colofón a un año de "apuesta por la innovación y la experimentación sonora y una declaración de intenciones para el próximo 2019".

El evento comenzará a las 14 horas con la presentación de prototipos de proyectos que pretenden revolucionar la gestión de la industria musical. 'Innovation ¡En Vivo! Boniques Falsedats' comenzará con un primer pase de tres a seis de la tarde con las bandas Cultura Nova, Shadows in the Fire, Celestine & Earlybird, Piece: 4 Miniatures, Xela, Voltage in the Wind y Mischievous, y de los dj's Marc de Mauve, Lady Blackice, y Ben Cantil Ensemble.

Les tomará el testigo un interludio de 18 horas a 20.30 horas en la Sala Zero del Centro del Carme, que acogerá las rompedoras instalaciones artísticas Floating Room, Reflections, SIDES y Miratge, pieza en la que colaboran alumnos de Berklee y el escultor valenciano Rafael Amorós. La cita finalizará con un segundo pase del concierto de 20.30 a 23.30 horas.

LAS "HERMOSAS FALSEDADES" DEL GRAN ARTE

'Boniques Falsedats' está inspirado en una cita escrita por Oscar Wilde en 'La decadencia de la mentira-Una observación': "Todo el mal arte proviene de copiar la naturaleza y ser realista, todo el gran arte proviene de mentir, engañar y contar hermosas falsedades".

Con esta nueva edición de 'Innovation ¡En Vivo!', Berklee ofrece un alucinante espectáculo multisensorial y gratuito con el que los asistentes experimentarán el futuro de la música en el histórico Centre del Carme. Las instalaciones audiovisuales se podrán ver en la Sala Zero hasta el próximo domingo 9 de diciembre.