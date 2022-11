Músicos de la Movida Valenciana y falleros se unen en el espectáculo 'Elton John Lennon'

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las 13 fallas pertenecientes a la Agrupación de Fallas Gran Vía de València y La Movida Valenciana, plataforma formada por míticos músicos valencianos de los grupos de los 80 y 90, se han unido por primera vez para crear el espectáculo de música y danza 'Elton John Lennon', que se celebrará el próximo domingo 27 a las 17.45 horas en el auditorio de La Rambleta.

'Elton John Lennon' es el nuevo proyecto cultural y musical creado por La Movida Valenciana, a modo de homenaje a dos de los mayores iconos de la música pop-rock de todos los tiempos. Algunos de los más significativos músicos del pop-rock valenciano de los 80 y 90 se han aliado para interpretar los temas más destacados de Elton John y John Lennon, justo cuando se cumplen 48 años de la noche en que actuaron en el Madison Square Garden de Nueva York en el que sería, a la postre, el último concierto del líder de los Beatles.

En el escenario coincidirán nombres como José Luis Macías (Glamour, Comité Cisne), Adolfo Barberá (Glamour, Ceremonia), Miguel Giner (Revólver), Pepe Esteban (Los Relevos), Jorge Moreno (La Fundación, Falsa Pasión), Félix Muñoz (Revival) y Javi Cambra (Los Inhumanos), junto a siete grandes solistas de nuestra tierra: Quique López, Aisha Bordas, Nita Songs, Alejandro Parreño, Pepe Mallent, Paloma Grueso y Suco Blue.

El concierto repasará los temas más populares y significativos de la carrera de Elton John y los que John Lennon compuso en solitario o con Paul McCartney en The Beatles, con el telón de fondo de audiovisuales realizados específicamente para este evento, avanza la plataforma de artistas.

Además, el evento contará con la participación del grupo juvenil de baile de la Agrupación de Fallas Gran Vía, que interpretará algunos de los temas del concierto con una coreografía exclusiva creada por los coreógrafos de la entidad. Se trata de la primera colaboración de La Movida Valenciana con el mundo de las Fallas.

Esta agrupación está compuesta por 13 fallas del barrio del Ensanche de València, junto a la Gran Vía Marqués del Turia: Falla Almirante Cadarso-Conde Altea, Falla Salamanca - Conde Altea, Falla Maestro Gozalbo - Conde Altea, Falla Joaquín Costa - Burriana, Falla Ciscar - Burriana, Falla Grabador Esteve - Cirilo Amorós, Falla Félix Pizcueta - Cirilo Amorós - Ruzafa, Falla Conde Salvatierra - Cirilo Amorós, Falla Regne de Valencia - Císcar, Falla Pizarro - Cirilo Amorós, Falla Joaquín Costa - Conde Altea, Falla Jacinto Benavente - Reina Doña Germana y Falla Isabel la Católica - Cirilo Amorós.

Es una asociación cultural sin ánimo de lucro que tiene como fin fomentar actividades festeras y lúdicas para contribuir a la exaltación, difusión y promoción de la fiesta de las Fallas. Dispone de un cuerpo propio de baile compuesto exclusivamente por falleros que pertenecen a alguna comisión de las 13, con edades entre 14 y 26 años. La agrupación les proporciona todo el apoyo social, logístico y financiero que necesitan para esta actividad cultural que ha tenido un auge en los últimos años entre los falleros más jóvenes.

'Elton John Lennon' está creado y organizado por La Movida Valenciana, que desde 2008 ha organizado eventos como 'The Dance Side of Pink Floyd', 'Valencia with The Beatles', 'La noche de La Movida Valenciana' o 'Celebration'.