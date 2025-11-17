La Mutant promueve "una mirada lenta frente al exceso visual" de la mano de la compañía Serrucho

La compañía catalana Serrucho pone en escena, el próximo 22 de noviembre en La Mutant de València, el espectáculo 'Fogonazo', que "promueve una mirada lenta frente al exceso visual". - REMITIDA LA MUTANT

La compañía catalana Serrucho pone en escena, el próximo 22 de noviembre en La Mutant de València, el espectáculo 'Fogonazo', que "promueve una mirada lenta frente al exceso visual".

En un mundo saturado por la incesante producción y circulación de instantáneas, donde miles de personas se graban en directo para plataformas como TikTok, Twitch o Instagram, Serrucho rescata en esta propuesta las imágenes como objetos, devolviéndoles materialidad y presencia. Lejos de ser un simple streaming o un gabinete de curiosidades digitales, la compañía acerca este próximo la esencia artesanal de un espectáculo de títeres, explica la sala en un comunicado.

En este nuevo trabajo de la formación, los intérpretes humanos desaparecen para ceder la palabra a los objetos. Sin embargo, en la red, intérpretes sobran: en cada instante, una multitud de actores anónimos comparten lo que hacen en directo en grabaciones en las que las personas se filman a sí mismas como si fueran actores o actrices.

Desde jugar a videojuegos a mirar por la ventana, internet rebosa secuencias cinematográficas en tiempo real, que, en la mayoría de los casos, nadie ve. Pero quizá esta noche, sin saberlo, algunos de estos intérpretes anónimos actúen para el público de La Mutant.

Entre pantallas y conexiones inestables, otra manera de mirar es posible. La pieza invita a la audiencia a parar, a tocar con los ojos y ver con las manos. Una pieza que recupera la artesanía de la imagen y transforma el escenario en un espacio donde las cosas toman voz propia y la realidad se difumina con la ficción.

HUMOR E INCERTIDUMBRE

Con humor e incertidumbre, 'Fogonazo' descontextualiza el exceso visual y propone una mirada más lenta, casi táctil. Serrucho construye un espacio escénico inestable como una conexión de internet, donde realidad y ficción se confunden, y la presencia se redescubre detrás de cada imagen.

Serrucho es una compañía de teatro de Barcelona y es la manera que Ana Cortés, Raúl Alaejos y Paadín han encontrado para contar los asuntos que quieren contar y de la manera que les gusta hacerlo. No están seguros de que sea teatro porque nunca lo han hecho, porque no hay actores y porque nadie sabe lo que es el teatro.

Con su programación, el centro de artes vivas comparte una de las tentativas más interesantes del panorama estatal sobre preocupaciones transversales a la práctica artística y escénica contemporánea.